“Eterogenesi” oggi alla Vetreria di Pirri 

Opere che variano per tecniche, materiali e stili, dal più figurativo all’astratto, dal più ordinato al caotico, formando un dialogo tra individualità e temi sociali che trova riscontro nel concetto kantiano della pace perpetua: una tensione verso l’armonia universale. Questa la mostra inaugurata ieri mattina alla Vetreria di Pirri , dal titolo “Eterogenesi”: un’esposizione collettiva di arte contemporanea che celebra la diversità e il cosmopolitismo, parte della manifestazione Monumenti Aperti 2024. L’esposizione, curata dal consigliere Emanuele Cioglia con il patrocinio della Municipalità di Pirri, rappresentata ieri dalla presidente Maria Laura Manca, resterà aperta al pubblico oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.

Sensibilità

Tele singole, polittici, fogli sciolti, tecniche a olio, acquerelli, xilografie, dalle dimensioni di svariati metri alle miniature. «Una mostra in cui vengono rappresentate tante sensibilità, tutte differenti. E per noi la diversità è un grande valore», spiega Cioglia. «Grande attenzione ai giovani talenti: infatti, in questa sala, abbiamo una rappresentanza soprattutto di ragazzi che vengono dall’ Accademia delle arti Mario Sironi di Sassari. Molti ma non tutti hanno referenze accademiche, pittori e scultori laureati, altri sono autodidatti (a volte più un vantaggio che un limite)». Il titolo scelto per la mostra, “Eterogenesi,” riassume l’intento di offrire un percorso che abbraccia l’eterogeneità artistica, culturale e anagrafica dei partecipanti, creando una sorta di caleidoscopio visivo e intellettuale. Tra le opere, il lavoro di Jenny Atzeni, le cui cosmogonie narrano un universo colorato e rassicurante, dove persino i toni scuri emanano serenità. Al contrario, le opere di Nicola Cioglia esprimono una forte carica materica e sociale, in una tavolozza ribelle che omaggia i diseredati, come Bob, figura iconica di Pirri. L’imponente xilografia iperrealista di Luca Zedda, artista di Terralba, rappresenta un pesce dal sorprendente realismo, mentre lo stile geometrico e astratto di Marina Madeddu, si distingue per precisione grafica. L’innovazione di Antonello Marchesi si manifesta nelle sue sculture di teste deformate, che reinterpretano il classicismo attraverso le pressioni della modernità, mentre il talento di Silvia Cara emerge nella rivisitazione di iconografie religiose tramite la tecnica della xilografia.

