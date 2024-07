Eterno Samele: è una medaglia storica 

PARIGI. «C'era un tifoso speciale tra il pubblico e non potevo esimermi dall'andare ad abbracciare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella». Luigi Samele, a 37 anni, conquista un bronzo storico in una cornice unica, il Grand Palais di Parigi, e con uno spettatore d'eccezione, il Presidente primo sportivo d'Italia, che con il sostegno allo schermidore di Foggia ha concluso la sua 3 giorni olimpica piena di impegni.

Dopo l'argento a Tokyo 2020, Samele ha vinto il bronzo in un incontro molto serrato con l'egiziano Ziad ElSissy, che fino all'ultimo ha dato battaglia. Alla fine, emozionatissimo, Samele si è lasciato andare a terra ad una gioia incontenibile, togliendosi la maschera e singhiozzando per la commozione. Per lui, anche un record con il quale scrive la storia: è il primo campione di sciabola italiano a conquistare due medaglie olimpiche in due edizioni consecutive. «Un'altra medaglia olimpica», ha detto dopo la vittoria, emozionatissimo «non ci avrei mai pensato. Vuol dire che non bisogna mai smettere di sognare. E io oggi non ho mollato mai, ho lottato dalla prima all'ultima stoccata. Credendoci sempre. È una felicità indescrivibile. Sono commosso». La finale gli èstata preclusa (15-5) dal sudcoreano Sangkuk Oh, che lo aveva battuto già 7 volte in carriera.

Malissimo le donne della spada. La più delusa è Rossella Fiamingo, eliminata nei sedicesimi dall'americana Cebula (15-14) al primo turno così come Giulia Rizzi (12-11 dalla polacca Klasik), mentre Alberta Santuccio ha perso all'overtime (10-9) contro l'estone Differt nei quarti.

