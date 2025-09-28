Eterno Boranga, in campo a 83 anni 

Trevi (Perugia). Lamberto Boranga, classe 1942, medico e sportivo da sempre, ex calciatore di Fiorentina, Perugia, Varese, Brescia e Parma, è tornato in campo nella “sua” Trevi. Fra i pali, con la maglia numero uno, titolare per la quarta giornata del campionato di prima categoria umbra fra Trevana e Vis Foligno. «La porta sembra casa mia, a Trevi ho iniziato nella squadra del collegio dei salesiani».

Alla soglia degli 83 anni che compirà fra poche settimane, Lamberto ha scelto di tornare alle origini. La scena l’ha tenuta per tutto il primo tempo e per una manciata di minuti nella ripresa. Al 5’ il cambio, fra gli applausi. Boranga ha chiuso la sua giornata «subendo 5 gol» (il primo dopo pochi minuti), facendo anche belle parate. Rossi, il portiere che lo ha sostituito, ne ha presi altri 5: risultato finale Trevana-Vis Foligno 0-10. «Ho provato a parare la vecchiaia, ho fatto quel che potevo fare», ha detto.

