Eternit, pneumatici, batterie e macerie: in corso la pulizia di 17 discariche abusive 

A Sanluri sono in corso bonifica e pulizia di 17 aree alla periferia del centro abitato. La ditta incaricata, fa sapere l’amministrazione comunale, ha ripulito i cumuli di immondizia che erano stati identificati in località Su Comoni e in località Tuppa Iroxi. C’era di tutto: pneumatici, batterie di auto, resti di demolizioni e cassette di plastica.

I 17 siti erano stati individuati nel corso di una serie di soppralluoghi della Polizia municipale che si è avvalsa della collaborazione della Compagnia barracellare e della segnalazione di cittadini e agricoltori. Nelle zone identificate c’erano lastre e addirittura un serbatoio di eternit, pneumatici, carcasse di elettrodomestici e vecchi materassi, resti di demolizioni, barattoli di vernici e piccoli e grandi elettrodomestici ormai dismessi.

Grazie a un finanziamento della Regione e una parte di fondi comunali ora sarà possibile attuare il progetto di recupero ambientale di queste aree periferiche. Spiega il sindaco Alberto Urpi: «Siamo sempre in prima fila nel vigilare per la cura e il rispetto dell’ambiente purtroppo spesso deturpato da pochi incivili. Grazie a questo progetto bonifichiamo le principali discariche a cielo aperto individuate nelle nostre periferie».

RIPRODUZIONE RISERVATA