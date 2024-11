Eternit nel capannone in cenere, rischio ambientale 

Proseguono le indagini sull’incendio del fienile nelle campagne di Siamanna. E intanto quell’episodio potrebbe avere risvolti di carattere ambientale per la presenza di amianto. È quanto sostiene l’associazione Ex esposti con il presidente Giampaolo Lilliu che ha inviato una nota formale al sindaco Franco Vellio Melas, alla direzione della Asl, ai vigili del fuoco e alla forestale per chiedere verifiche urgenti. «Alcuni cittadini ci hanno segnalato la probabile presenza di lastre di eternit e cemento amianto nella struttura agricola in località “Suidili e mogoritzi” – scrive – l’azienda è stata danneggiata in un incendio nei giorni scorsi, danni anche alla copertura in eternit». Da qui la richiesta di «accertare l’eventuale presenza di amianto – aggiunge -e qualora fosse rilevata, chiediamo che vengano attivate tutte le misure per mettere in sicurezza la struttura e l'area vicina con cartelli che segnalino l’eventuale rischio amianto». Infine si chiede che venga predisposta «la bonifica della struttura agricola nel rispetto delle normative di legge in materia di amianto a tutela del diritto alla salute delle persone e in difesa dell'ambiente e in garanzia per un lavoro in sicurezza degli addetti alla bonifica».

RIPRODUZIONE RISERVATA