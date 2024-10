Eternit gettato per strada, la bonifica è un salasso 

Forse sono i resti di qualche lavoro di ristrutturazione, ma il risultato è che i cumuli di lastre imbottite di amianto giacciono in piazze e luoghi frequentati dai cittadini. La segnalazione al Comune è arrivata dagli agenti della Forestale di Tortolì. Gli incivili hanno abbandonato il materiale nel Giardino Zen di Porto Frailis, in piazza Lisbona e in un tratto del quartiere di Bau Gerbu. Nell’informativa trasmessa agli uffici di via Garibaldi è stata evidenziata anche la presenza di altri materiali, oltre alle lastre contenenti eternit. «Sono materiali non recuperabili mediante la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana», dicono dall’ufficio Edilizia privata. A quel punto i funzionari, ravvisando l’urgenza di bonificare le aree pubbliche dai materiali contenenti amianto e mattonelle, si sono messi in contatto con un’impresa specializzata nella raccolta e nello smaltimento di rifiuti speciali.

Con i responsabili della ditta, con sede a Lanusei, i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo per elaborare una stima dei costi. È emerso che l’abbandono selvaggio dei rifiuti costerà al Comune 2.850 euro.

L’incarico è stato affidato ieri, così da poter accelerare le operazioni d’intervento e ripulire i tre siti presi di mira. «Le finalità delle prestazioni - hanno spiegato dal Comune - sono riconducibili all’esigenza di procedere alla bonifica delle aree con la rimozione di materiali contaminati e pericolosi per la salute dell’uomo, oltre a garantire il decoro urbano». (ro. se.)

