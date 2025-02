Eternit, elettrodomestici e carcasse d’auto 

La battaglia contro l’abbandono dei rifiuti sembra non avere fine: auto bruciate, lastre di eternit, scarti di lavorazioni artigianali e industriali, e una montagna di spazzatura domestica, fanno capolino nei campi intorno all’abitato di Uta e Decimomannu. Una vera bomba ecologica, quella che si presenta a Sa Perda Bianca, località dell’isola amministrativa di Decimomannu, sulla linea di confine con il Comune di Uta.

I rottami

L’intera zona è cosparsa di cumuli d’immondizia, tra cui compaiono numerose carcasse di auto bruciate. Perlopiù si tratta di Fiat Panda, rubate, depredate di ogni parte utile, poi abbandonate e date alle fiamme. Non mancano le cataste di lastre di eternit, rimosse dalle abitazioni e scaricate nei campi da ignoti, incuranti della pericolosità del materiale che andrebbe smaltito in maniera corretta tra i rifiuti speciali.

Tanti bidoni arrugginiti, fusti di plastica e altre macerie di edilizia, buttati per risparmiare sui costi dello smaltimento. Abbondano gli elettrodomestici, sostituiti perché rotti o obsoleti e poi gettati tra la vegetazione. Tutto accompagnato da centinaia di sacchi di spazzatura domestica, vestiario logoro, materassi e altro putridume.

I roghi

Un quadro allarmante, a cui si aggiunge la pericolosità degli incendi che vengono appiccati a questi rifiuti durante la notte, contribuendo, con i fumi, a diffondere i veleni nell’aria. É una lotta impari, quella che gli agenti del Corpo forestale e le amministrazioni dei due Comuni combattono contro chi genera questo danno: «Ci stiamo attivando per recuperare le risorse necessarie alla bonifica di quest’area che, nonostante il monitoraggio e le sanzioni elevate dalla polizia municipale, continua a essere uno dei luoghi prediletti per l’abbandono dei rifiuti», spiega Massimiliano Mameli, vicesindaco e assessore alle Politiche ambientali del Comune di Decimomannu.

A Uta

Nel versante utese la situazione non migliora:«Siamo massacrati da questa piaga - afferma Graziano Meloni, assessore all’Ambiente - Non facciamo in tempo a intervenire su una zona che subito ne compare un’altra, nonostante il comportamento virtuoso di quasi tutta la comunità. Per far fronte a questa emergenza abbiamo attivato la continua vigilanza della compagnia barracellare e della polizia municipale, che attualmente sta procedendo con alcune sanzioni».

Su questo tema, l’amministrazione punta a sensibilizzare soprattutto i giovani, anche con la partecipazione degli adulti, attraverso una serie di corsi e iniziative nelle scuole sul riciclo dei rifiuti.«Per bonificare queste aree, abbiamo avanzato una richiesta di 70mila euro, nel precedente intervento avevamo chiesto e ottenuto 51mila euro», conclude l’assessore Meloni.

