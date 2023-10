Eterni ostaggi dei passaggi a livello 

Una servitù ferroviaria nel cuore della città, una porta che si apre e si chiude (sempre di più) in uno dei gangli nevralgici della viabilità olbiese. Va sempre peggio il rapporto tra Olbia e le Ferrovie dello Stato, la nuova stazione sembra una astronave atterrata in un zona degradata della città e invece di portare un miglioramento nell’integrazione della mobilità, è una grande zavorra che, senza i progetti collegati, appesantisce l’area urbana centrale di Olbia.

Inaugurata nel dicembre del 2021, la stazione Terranova (21 milioni di euro di investimento) era una opera indispensabile per una città (finalmente) a vocazione turistica. Ma a distanza di quasi due anni dall’apertura, il bilancio della stazione è negativo. Senza la realizzazione degli altri progetti che erano stati annunciati, è la negazione della intermodalità.

Apri e chiudi

Di fatto, nel cuore di Olbia si pagano le pesanti conseguenze dei movimenti tecnici dei treni tra la nuova e vecchia stazione. Passaggi ulteriori rispetto alle corse normali, perché per alcune operazioni, i treni devono per forza sostare nei binari del vecchio scalo. Un avanti e indietro che pagano gli olbiesi, tutti i giorni. Perché, è un paradosso, la stazione Terranova è troppo moderna per alcuni treni ancora in uso e la vecchia, invece, è idonea a tutte le attività tecniche. Una situazione che, rispetto al periodo precedente all’inaugurazione della grande balena bianca marchiata Rfi, è peggiorata.

Sotto sequestro

Dice Gianluca Langiu, segretario territoriale della Cisl Trasporti: «La nuova stazione è un pezzo di un progetto più ampio che ancora deve essere attuato. Due anni sono stati annunciati interventi che ancora sono in alto mare. Non si parla più dell’arretramento dei binari e delle soluzioni alternative per i collegamenti interni. Il vero problema è questo e si lega anche alla mancanza di altre strutture, come la stazione dell’Arst».

Una città sotto sequestro, quindi, e fonti qualificati escludono che entro il 2026 il problema delle “sbarre” possa essere risolto. Il Comune di Olbia ha interlocuzioni continue con Rfi, ma l’arretramento dei binari è al palo. Complica la situazione (altro paradosso) la valorizzazione, turistica, della linea Olbia Golfo Aranci.

Degrado e disagi

Alcuni settori della vecchia stazione sono un cantiere o aree di stoccaggio di materiale, la nuova ha già qualche problemino strutturale. E non basta, dice la capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Ivana Russu: «Il problema vero è che nel cuore di Olbia ci sono tante, troppe questioni aperte. La riqualificazione urbana di quell’area, annunciata e non attuata, la stazione Arst che non c’è e il passaggio a livello ancora al suo posto.»

