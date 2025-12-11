Eternamente insieme L’amore è... per sempre 

Come vorremmo trascorrere la vita dopo la morte? Immaginiamo una condizione che - in una sorta di perfetto equilibrio - torni a un primigenio e sostanziale immobilismo, o forse speriamo in una realtà simile all’esistenza terrena, ritrovando le persone care e magari decidendo di proseguire il cammino insieme? In fondo, chi non ha desiderato almeno una volta poter tornare a stingere, nell’aldilà, il legame instaurato con la persona che si ama, e riabbracciare gli affetti scomparsi con la forza di un sentimento ancora presente? Dal senso di condivisione che suscitano certe riflessioni trae spunto “Eternity”, commedia diretta da David Freyne contornata da toni vivaci e sfumature fiabesche. Un chiaro esempio di come il genere possa ancora trovare nel cinema potenzialità sorprendenti, capaci di trascinare lo spettatore con il massimo dell’investimento emotivo.

La storia

Dopo sessantacinque anni di matrimonio, Larry e Joan Cutler hanno affrontato la convivenza tra la gioia di accudirsi e le normali incomprensioni attraverso cui si impara a mediare. Prossimi a spendere una giornata in compagnia dei figli, si preparano a riferire loro della malattia di Joan, sul punto di lasciarli a causa di un tumore in stadio avanzato. Il caso vuole, tuttavia, che sia Larry a morire per primo, a seguito di un banale incidente. Ritrovatosi in una dimensione ultraterrena del tutto inconcepibile, scopre di avere solo sette giorni per decidere dove e come passare la sua eternità. Disorientato e incerto, si prepara all’arrivo di sua moglie, fiducioso che continueranno a tenersi vicini anche in queste nuove circostanze. Ma basta poco perché Joan lo raggiunga e la situazione si complichi ulteriormente: ad attenderla, infatti, c’è anche Luke, suo ex marito morto durante la guerra in Corea, che per tutto quel tempo ha confidato di potersi ricongiungere a lei. Finita in un triangolo che non si sarebbe mai aspettata, Joan dovrà scegliere tra l’amore giovanile - quello travolgente, che in passato non ha avuto possibilità di sbocciare - e l’amore segnato dall’esperienza, dove le sofferenze e le crisi talvolta fanno dubitare dei propri stati d’animo. A colpire fin da subito è la cifra visionaria del titolo, con una scenografia tanto suggestiva nell’esposizione quanto brillante nella concezione. Lo scenario, infatti, rievoca ironicamente il mondo odierno in tutte le sue ineludibili contraddizioni: nella confusione di un sistema omologante, nella mercificazione dei rapporti e nelle rigidità dei meccanismi coercitivi. Ciò si percepisce, ad esempio, grazie all’incisività esilarante dei messaggi pubblicitari, così come alla retorica leziosa dei consulenti di orientamento.

Lo stile

A risaltare, non a caso, è soprattutto la scrittura: perfetta nell’alternare le sezioni comiche a quelle più toccanti, pur mantenendo intatta la sospensione dell’incredulità fino alle battute finali, con scelte coerenti senza essere mai banali. Anche i giovani protagonisti arricchiscono l’insieme al meglio delle loro possibilità: Milles Teller, in particolare, rapisce con la sua instancabile tenacia, scandita dalla tenerezza e dall’autenticità del suo bagaglio interiore. Una storia romantica di cui sentivamo il bisogno, originale come poche altre e realizzata senza la minima sbavatura, per un viaggio di irresistibile fascinazione in cui immedesimarsi sarà del tutto spontaneo.