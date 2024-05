“Eterna riconoscenza, grazie mister” 

Stasera si gioca Cagliari-Fiorentina, ultima partita di campionato, ma stavolta non ci sono misteri. Anzi. Cancelli spalancati, alla Domus, dove l'amore dei tifosi costringe la società ad aprire, oltre alla Curva nord, anche la Sud. Perché c'è da festeggiare la salvezza, certo, ma soprattutto c'è da salutare un vecchio amico, che come oltre trent'anni fa non ha tradito.

L'attesa

Sono le 16 quando vengono aperti i cancelli delle due curve. La Nord viene presa d'assalto, i 4300 posti disponibili sono andati esauriti in poche ore, costringendo la società a organizzare l'apertura anche dell'altra curva. Alla fine, i dati ufficiali parlano di circa 6000 presenti in una Domus che oggi, per la partita con la Fiorentina, farà registrare l'ennesimo “sold out” di una stagione dove l'orgoglio rossoblù ha trascinato il Cagliari alla salvezza. In quello che, mai come quest'anno, si è trasformato in un fortino inespugnabile. L'atmosfera si riscalda, gli ultras danno fondo a tutti i cori in playlist. Inutile dire che il più gettonato è un vecchio riempipista di fine anni '80, “Risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri”. Chissà quanti genitori dei ragazzi di oggi lo hanno cantato tra il 1988 e il 1991, quando quel giovane allenatore aveva incantato tutti. In tribuna prende posto anche il presidente Giulini. Alle 16.58 i primi rossoblù tirano fuori la testa dagli spogliatoi per l'inizio dell'allenamento. Il boato arriva all'uscita di quel vecchio ragazzo con i capelli bianchi e gli occhiali. Ranieri si guarda intorno, i circa 6000 presenti sono tutti per lui. Un accenno di corsetta del gruppo per raccogliere gli applausi, prima dalla Sud e poi dalla Nord, dove la comitiva si ferma. Ed ecco srotolato lo striscione che rende omaggio al Re: “Eterna riconoscenza per un grande uomo. Grazie mister”. Firmato Sconvolts. I giocatori applaudono, Ranieri si commuove e viene chiamato in curva. Alla faccia dei 72 anni, il tecnico scavalca i tabelloni pubblicitari come fosse in un vecchio spot dell'olio Cuore e abbraccia i tifosi. Poche parole e poi un regalo dalla curva, una maglietta che ha sul fronte la foto di Ranieri davanti ai tifosi dopo il 2-0 salvifico di Reggio Emilia e, sul retro, la stessa scritta dello striscione. Applausi, baci, abbracci. Poi le emozioni lasciano spazio al lavoro sul campo, oggi in fondo si gioca.

Solo Ranieri

Jankto e Makoumbou, zoppicanti, tornano negli spogliatoi, mentre Dossena, squalificato, è l’unico assente (motivi personali). Per gli altri una partitella che si adegua al clima, surreale, dodici contro dodici. Un gol per parte, firmati da Kingstone e Zappa, ma conta poco. I tifosi continuano a intonare cori, ripescando anche un altro classico come “Portaci in Europa, Ranieri portaci in Europa”. Alla fine, ancora l'abbraccio sotto le due curve. Ma Ranieri non riesce a rientrare negli spogliatoi, tutti vogliono un'ultima foto con lui e lui, Sir Claudio, si concede a tifosi, giocatori e anche i vigili del fuoco presenti. Ma questo è solo il primo tempo, stasera andrà in onda l'atto finale, “the last dance” sulla panchina del Cagliari. Poi Ranieri potrà prendere il suo posto nella leggenda.

