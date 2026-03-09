VaiOnline
Siamaggiore.
10 marzo 2026 alle 00:28

Eterna Fioritura, l’opera d’arte dedicata a tutte le donne 

Un’opera che invita a custodire memoria e valori, guardando al futuro con consapevolezza e responsabilità. Da ieri Siamaggiore ha un'installazione artistica dedicata solo alle donne. Nei giardini dell’edificio comunale di via San Costantino, è stata inaugurata “Eterna Fioritura”, realizzata da Pina Monne su iniziativa dell’amministrazione Comunale. «La scelta della data dell’8 marzo assume un significato particolarmente rilevante: la Giornata internazionale della donna non rappresenta soltanto un momento celebrativo - ha spiegato il sindaco Davide Dessì - ma costituisce un’occasione di riflessione collettiva». ( s. p. )

