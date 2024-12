ET, una task force per Sos Enattos 

Un accordo tra la Regione e le Università di Cagliari e Sassari per il coordinamento e la promozione in Sardegna di iniziative a supporto della candidatura italiana per ospitare l’Einstein Telescope, la futura infrastruttura europea per la ricerca di onde gravitazionali. Una candidatura peraltro già sponsorizzata dal governo. La Sardegna fa dunque fronte comune a sostegno dell’area intorno alla miniera dismessa di Sos Enattos a Lula, area che concorre assieme a Limburg, in Olanda, al confine con Belgio e Germania.

L’obiettivo dell’intesa

Partner dell’intesa firmata con la Regione dai due Atenei sardi, anche l’Istituto nazionale di Fisica Nucleare, l’Istituto nazionale di Astrofisica, e l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Obiettivo dell’accordo, di cui la Regione è capofila, è creare un coordinamento permanente per il sostegno alla candidatura dell’area intorno alla miniera dismessa di Lula che faciliti «la realizzazione di azioni comuni tra gli enti coinvolti per rafforzare la sensibilizzazione e dell’informazione sulla candidatura, la promozione territoriale e la valorizzazione dell’identità culturale e del patrimonio archeologico del territorio sia una più strettamente scientifica e didattica, come la formazione in ambito scientifico e tecnico e la promozione di attività di ricerca in diversi ambiti chiave per l’Einstein Telescope, dalla geologia all’architettura fino all’ingegneria, passando per l’impatto ambientale e socio-economico».

Il coordinamento

Non mancano anche iniziative di carattere strategico per il territorio, come il rafforzamento dei trasporti aerei e stradali, lo studio di soluzioni per la mobilità sostenibile compatibili con Einstein Telescope, la creazione di scuole internazionali e altre iniziative che favoriscano l’accoglienza di ricercatrici e ricercatori stranieri. Il coordinamento delle attività sarà affidato a un comitato di gestione composto da sei membri (uno per ogni ente) e presieduto dalla Regione.

Infrastruttura strategica

«L’Einstein Telescope è un’infrastruttura strategica per la quale stiamo lavorando sin dal primo giorno. Vogliamo fare squadra con le Università e con gli enti di ricerca, rendendo partecipi le cittadine e i cittadini della Sardegna», ha detto la presidente Alessandra Todde. Sottolinea Francesco Mola, rettore dell’Università di Cagliari: «Siamo parte integrante di questa iniziativa che mette in luce le eccellenze scientifiche e accademiche». Dice il rettore dell’ateneo sassarese Gavino Mariotti: «L’Einstein Telescope è un’occasione di rinascita per l’intera isola».

Linea unanime

«Sarebbe un risultato di straordinario valore, per il territorio e per tutto il Paese», sottolinea il presidente dell’Infn Antonio Zoccoli. Che aggiunge: «Bisogna essere uniti». L’accordo firmato è appunto la base di un fronte comune. «Il sito di Lula, che con il suo silenzio sismico rappresenta il migliore possibile in ambito europeo», spiega il presidente dell’Inaf Roberto Ragazzoni. E Carlo Doglion, numero uno dell’Ingv: «La sigla di questo accordo rappresenta un forte segnale di collaborazione e coesione tra alcune delle realtà scientifiche nazionali più importanti».

