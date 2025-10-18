VaiOnline
Aerospazio.
19 ottobre 2025 alle 00:33

ET, sfida per le imprese sarde 

A Olbia corso di laurea in Ingegneria aeronautica dell’Università di Cagliari 

Fino a 6 miliardi di euro il volume di affari generato, con circa 65-70% di ricaduta nell’Isola, migliaia di posti di lavoro diretti solo nella fase di costruzione e una svolta infrastrutturale dalle infinite opportunità: sulle onde gravitazionali captate da Einstein Telescope, l’osservatorio per cui l’Italia sostiene il sito di Sos Enattos, a Lula, viaggia lo sviluppo economico della Sardegna. Una sfida - dalla sua genesi, datata 2004, ai progetti di ricerca in corso fino al ruolo della formazione e delle imprese sarde - che ha chiuso il Festival dell’ Aerospazio organizzato da Astec; 1500 ingressi al giorno, la divulgazione scientifica, rivolta soprattutto ai giovani, non poteva che concludersi, ha rimarcato l’ideatrice della manifestazione, Marilisa Pischedda, con il confronto tra i massimi esperti.

Il ruolo delle imprese

Come Michele Punturo, il coordinatore internazionale del progetto ET INFN, che confermando l’avvio alla strada della collaborazione tra siti competitors, con la costruzione di due interferometri (sud e nord Europa), ha aperto al tema della scommessa a cui sono chiamate le imprese sarde. «Le imprese sono chiamate a sviluppare e fornire servizi di primo livello e occorre prepararsi alla sfida. La Regione ha presentato manifestazioni di interesse per i vari settori tecnologici e sono 70 le aziende che hanno risposto, le innovazioni possono essere in ogni campo. Il sughero, ad esempio, è un ottimo coibentante termico e, dopo averlo utilizzato nel progetto ET, potrebbe essere una risorsa innovativa che può diventare un plus per l’azienda che lo realizza e lo potrà vendere in tutto il mondo». Con l’imminente chiusura della gara d’appalto e la presentazione del fascicolo di candidatura si fa urgente lo sviluppo delle tecnologie abilitanti. Così le imprese sarde potranno inserirsi nella filiera: collaborazione con università e istituti di ricerca, fornitori nazionali e internazionali, spin-off tecnologici. Un progetto, quello dell’Einstein Telescope, che avrà necessità di competenze e formazione; laurea in Aeronautica e Aerospazio dell’Università di Cagliari in fase progettuale, Olbia, si candida a polo dell’innovazione. Il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni ha annunciato in città una sede di Sardegna Ricerche che «con il Dipartimento dell’innovazione (dell’Università di Sassari), attivo dal 2026, farà del territorio un polo strategico».

