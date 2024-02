Et, primi passi verso la meta 

Un passaggio atteso, imprescindibile nella corsa a quel sogno che si irradia dal cuore dell’Isola ma che abbraccia un’intera regione. Una cordata di aziende italiane, guidata da Rocksoil, si è aggiudicata la gara da oltre 12 milioni di euro per realizzare lo studio di pre-fattibilità tecnica ed economica dell’Einstein Telescope. Dopo un’attenta selezione, infatti, è stato individuato il vincitore del principale bando di gara del progetto Pnrr Etic (Einstein Telescope Infrastructure Consortium).

Verso la meta

«Data la complessità progettuale dell’infrastruttura, e i requisiti imposti dalla comunità scientifica, lo studio dovrà indagare molteplici aspetti - spiega Gaetano Schillaci, responsabile unico del procedimento -. Fra questi, la geologia dell’area prescelta, la localizzazione e profondità ottimali dei vertici dell’osservatorio in entrambe le configurazioni investigate, le tecniche di scavo e costruttive, la gestione dei materiali, l’impatto ambientale e infine i costi. Nei 18 mesi previsti per il completamento dello studio avremo anche una continua interazione con la comunità scientifica italiana e internazionale di Einstein Telescope».

La cordata

Rocksoil spa, Leonardo Consorzio europeo per l’ingegneria e l’architettura, Ferro ingegneria srl, Criteria srl, Inar srl, Gdp Geomin srl, Geotec spa. Ecco la squadra che dovrà preparare e alimentare la candidatura italiana per la realizzazione del grande osservatorio di onde gravitazionali, da realizzare a Sos Enattos. In testa la Rocksoil, società di ingegneria che conta sulla sinergia di professionalità di alto livello. Quindi, ingegneri, geologi e architetti, per un’azienda leader nel settore della progettazione di opere sotterranee ad alto contenuto tecnologico. «Dal punto di vista degli investimenti che l’Italia sta facendo per sostenere la sua candidatura, l’aggiudicazione dello studio è un elemento importantissimo per la competizione internazionale - commenta Monique Bossi, Infrastructure manager di Etic -. Nei prossimi mesi potranno essere avviate tutte le attività tecniche necessarie per la redazione dello studio di fattibilità, che dovrà essere consegnato entro il 2025».

RIPRODUZIONE RISERVATA