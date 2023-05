Et, prima gara da 14 milioni di euro 

Einstein Telescope, arriva la prima gara d’appalto milionaria. Ha pubblicato il bando due giorni fa l’Istituto nazionale di fisica nucleare e riguarda i servizi di progettazione tecnica per la costruzione di opere di ingegneria civile, dal valore di 14 milioni di euro. Si tratta di tutta la fase di studio e progettazione propedeutica alla realizzazione del cuore dell’opera tecnologica, segnale che anche il Governo sull’Et, dopo lo stop alle pale eoliche che ne avrebbero potuto compromettere la realizzazione, accelera per cercare di diminuire il gap infrastrutturale con il sito concorrente.

Il bando

Si tratta del primo passo verso la realizzazione dell’opera strategica per la ricerca internazionale ed europea, opera contesa con l’altro sito candidato al confine tra Francia e Belgio. L’appalto scadrà il 26 giugno, prevede lo studio per lo sviluppo delle opere infrastrutturali. Si tratta della fase precedente all’opera stessa, uno studio propedeutico allo sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’osservatorio Et e, in diverse configurazioni, comprensivo dell’esecuzione delle indagini e dei sondaggi e della valutazione preliminare di impatto ambientale, per le opere infrastrutturali, sia quelle sotterranee che in superficie, edili e impiantistiche.

Due soluzioni

L’appalto costituirà «l’elemento principale della proposta italiana ad ospitare Einstein Telescope in Italia. Per ora sono due le idee da realizzazione, la più nota quella del rivelatore costituito da sei interferometri per onde gravitazionali, inserito in un sistema di tunnel e caverne con layout a triangolo equilatero a T con lati di 11 chilometri. L’altra idea progettuale è quelle che prevede il rivelatore, costituito da due interferometri per onde gravitazionali, con tunnel e caverne con layout ad ”L” e lato più grande di circa 16 chilometri. Anche la profondità dell’istallazione è ancora incerta e sarà, secondo lo studio, determinata dalla caratterizzazione del sito, variabile secondo il rumore di fondo. Le attuali ipotesi prevedono che le caverne di vertice del rivelatore siano situate alla profondità ottimale minima compresa tra 120 e 250 metri sotto il livello del suolo. E la scelta su un interferometro a T o ad L e quale sia la migliore profondità sono ancora allo studio da parte della comunità scientifica internazionale.