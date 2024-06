«ET, l’Isola ha il 70% delle chance» 

Il suo lavoro è stato come una nuova lente attraverso cui guardare il mondo, un modo per mettere ordine alla complessità dei sistemi della scienza. La profondità di Giorgio Parisi, 75 anni, è eccezionale, tanto da guadagnarsi il Nobel per la fisica nel 2021 e un “Premio Stintino per la divulgazione scientifica”, consegnatogli ieri al Museo della Tonnara dal Comitato scientifico, presieduto da Piero Cappuccinelli, professore emerito dell’Università di Sassari e Accademico dei Lincei.

Sos Enattos

Fonte di ispirazione per molti scienziati, è uno dei principali promotori della Einstein Telescope, l’infrastruttura di ricerca del futuro rivelatore di onde gravitazionali, un progetto che l’Italia è candidata ad ospitare in Sardegna, nell’area della miniera dismessa di Sos Enattos, a Lula. «L’Isola ha il 70 per cento delle possibilità e spero di non essere smentito», ha dichiarato Parisi. «È il sito migliore perché è asismico, non ci sono terremoti, e questo scarta completamente tutta l’Italia continentale. È assolutamente calmo dal punto di vista delle vibrazioni industriali, terzo elemento a favore è che si può scavare». A Sos Enattos la roccia è dura ma si scava meglio che in quella morbida. «Punto a favore non da poco – aggiunge - rispetto al sito al confine con l’Olanda, perché dopo che si è scavato bisogna stare attenti che il soffitto non crolli». Nella motivazione del premio di Stintino, «la sua non comune capacità di comunicare attraverso i social media. I suoi interventi, infatti, molto seguiti dal pubblico più giovane, animano la riflessione su temi cruciali, ora come in futuro: la necessità di adottare il metodo scientifico rigoroso». Parisi non disdegna neppure l’intelligenza artificiale. «Ma va governata», dice.

Scienza e sviluppo

Nella affollata sala conferenze del Mut, accolto dal presidente della Fondazione di Sardegna, Giacomo Spissu, ha ricevuto i ringraziamenti della sindaca di Stintino, Rita Vallebella, dell’assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu. Ha sorriso, si è concesso “Su ballu tundu per un Nobel”, con il gruppo Folk “Ittiri Cannedu”, ha scherzato anche quando nell’intervista con Simona De Francisci, giornalista e condirettrice del Tg di Videolina e Radiolina, ha difeso l’importanza della scienza e della ricerca. «Ho trascorso tanto tempo della mia vita per cercare di raccontare in giro quanto è importante la scienza, quali sono i suoi valori e perché dobbiamo affidarci ad essa», ha ribadito. «Perché nel mondo si devono affrontare minacce terribili e, questi pericoli, si possono risolvere solo con la scienza, che ci permette di capire anche il cambiamento climatico. Per questo sono contento di ricevere questo premio, perché la divulgazione scientifica è qualcosa di estremamente rilevante, senza la quale il mondo si fiderebbe di meno del futuro». Una opportunità per le nuove generazioni. «I fondi per la ricerca non possono essere concessi ad intermittenza», sottolinea «ci deve essere la certezza dei finanzianti altrimenti perdiamo i giovani, che scappano all’estero. Dopo il Pnrr, si rischia di tornare al periodo delle vacche magre».

