«ET, l’emendamento del Senato passo avanti fondamentale» 

«Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia dell’emendamento approvato in commissione Bilancio al Senato al decreto Pnrr che, di fatto, blocca i progetti di nuovi parchi eolici nell’area interessata alla costruzione dell’Einstein Telescope, salvaguardando così un progetto strategico per il futuro del nostro Paese». Così Samuele Resmini, responsabile del Comitato Einstein Telescope in Italia, gruppo di giovani fisici che nei mesi scorsi aveva aperto una petizione per chiedere sostegno per la realizzazione del rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione nelle miniere dismesse di Sos Enattos, a Lula.

«Si tratta di un altro passo avanti fondamentale per questo progetto - spiega Resmini - in quanto è stata più volte evidenziata la necessità che vengano preservate le caratteristiche geologiche e ambientali del sito, uniche rispetto a quelle del sito in competizione, ossia l'euroregione Mosa-Reno con un'alta densità di infrastrutture». E adesso, «finalmente, anche grazie all'impegno della ministra Bernini e del Governo italiano, si riconosce all'Einstein Telescope un’assoluta priorità. Ora - conclude Resmini - continuiamo a lavorare tutti insieme per sostenere la candidatura italiana ad ospitare l'ET, un progetto strategico per tutto il Paese e per la ricerca internazionale».

