ET, la premier lancia Sos Enattos  

Sull’Einstein Telescope l’Italia fa sul serio. Oggi alle 16 all’Osservatorio Astronomico di Roma Giorgia Meloni presenterà la candidatura di Sos Enattos a ospitare l’infrastruttura di ricerca per la rilevazione delle onde gravitazionali. In questo contesto così solenne – ci saranno anche alcuni ministri, il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Antonio Zoccoli – è prevista anche la partecipazione di Christian Solinas. In questo periodo il governatore è particolarmente impegnato nella gestione degli ultimi mesi di legislatura e nelle trattative per ottenere il via libera della coalizione a una sua ricandidatura per le regionali in programma a febbraio del 2024. Trattative che, in buona parte, si dipanano su tavoli nazionali.

I tavoli

Perché è a Roma – alla fine – che si farà sintesi sulla figura che il centrodestra vorrà lanciare per governare altri cinque anni in Sardegna. E oggi a Roma ci sarà la premier, cioè colei che potrebbe avere l’ultima parola sulla scelta del candidato. Solinas sa che ottenere il bis non sarà una passeggiata. Gli alleati non hanno opposto resistenza sul suo nome, ma non hanno perso occasione per ribadire che la corsa dell’uscente non è scontata. All’ultimo momento FdI potrebbe decidere di imporsi e proporre un suo nome, allo stesso modo non è da escludere l’investitura di un uomo di Forza Italia. Il governatore ha dalla sua la Lega, con cui il suo partito (il Psd’Az) ha stretto un’alleanza che nel 2019 ha permesso a Solinas di vincere. Matteo Salvini non dovrebbe opporre resistenza a un Solinas bis, ma anche in maggioranza c’è chi vede il leader della Lega piuttosto “freddo” sulle questioni legate al voto nell’Isola. Cioè: Salvini porterà con ogni probabilità Solinas, ma non è chiaro se difenderà questa scelta a tutti i costi.

L’evento

All’Osservatorio Astronomico ci saranno anche i ministri degli Esteri (Antonio Tajani), dell’Università e della Ricerca (Anna Maria Bernini), del Lavoro (Marina Elvira Calderone), il sottosegretario alla Presidenza Alfredo Mantovano. Poi, oltre al premio Nobel Parisi (presidente del comitato tecnico scientifico per la candidatura Italiana per Einstein Telescope), Ettore Sequi, ambasciatore e Capo delegazione italiana nel Board of Governmental Representatives di Einstein Telescope e Antonio Zoccoli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ovvero l’istituto che coordina la cordata scientifica nazionale per la candidatura italiana.

L’appello

Sulla candidatura di Sos Enattos si è pronunciato anche il Consiglio delle Autonomie locali. La presidente Paola Secci ha invitato i sindaci della Sardegna a «porre in essere tutte le azioni necessarie a sostegno del progetto Einstein Telescope da realizzare nel sito di Lula e ad attivarsi affinché́ i Comuni e gli enti istituzionali competenti della Regione agiscano per orientare lo sviluppo della Sardegna verso un rinnovato modello di sviluppo fondato sulle prospettive virtuose della ricerca scientifica internazionale più avanzata e in linea con gli indirizzi di sostenibilità ambientale e sociale, nonché di valorizzazione delle risorse locali. La portata di tale programma in termini economici, sociali, scientifici sarebbe di straordinario impulso per la Sardegna e per l’Italia».

