ET, il guardiano dei monti 

Se c'è un’area in Sardegna dove i parchi eolici con certezza non avranno vita facile, quella è proprio il territorio sul quale, dal 2010 gli scienziati dell'Infn lavorano all'interno della miniera di Sos Enattos con esperimenti per l'Einstein Telescope. E oggi al Festival della Scienza di Genova, l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) organizza “Il Futuro Sotto la Montagna – Il telescopio nella miniera e la Sardegna”, conferenza-spettacolo che vedrà come protagonisti il rivelatore europeo di onde gravitazionali di terza generazione, e uno dei siti candidati ad ospitarlo, la Sardegna.

La miniera

Il triangolo fra Lula, Bitti-Orune e Mamone (Onanì) è il luogo dove i signori del vento sono stati bloccati da un progetto ben più importante per le comunità intorno e per la Sardegna tutta: la candidatura della miniera a ospitare il misuratore di onde gravitazionali più grande e sensibile mai costruito prima. A difesa di questa o pportunità, i sindaci, i cittadini che come nel caso di Bitti avevano istituito un comitato in difesa del territorio e la comunità scientifica nazionale. Una storia infinita, quella che riguarda le pale eoliche nel territorio fra Bitti, Orune, Onanì e Lula le cui colline fanno da cornice alla miniera di Sos Enattos, nel cui sottosuolo potrebbero nascere i tunnel dell'Einstein Telescope per il quale il silenzio è essenziale.

L’assalto

Una sorta di Odissea moderna che fra autorizzazioni e contestazioni, acquisizioni e vendite miliardarie di società interessate va avanti dal 2018, anno dei primi progetti eolici ai Bitti e Orune. Tredici pale gigantesche nel territorio di Gomoretza, immediatamente contestate.Nel 2022 Draghi, allora presidente del Consiglio, a seguito delle rimostranze dei sindaci e della comunità scientifica nazionale, boccia il progetto favorendo l'ET , salvo poi qualche settimana dopo, con un decreto lampo, concedere le autorizzazioni per l'impianto di nuove e più grandi pale eoliche, decreto al quale il governo nazionale attuale si oppone, schierandosi a favore della Regione.

