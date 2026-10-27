«Et grande occasione, ma servono professionalità» 

«Le aree interne non sono il problema della Sardegna. Sono una parte del territorio senza la quale l’intera Isola sarebbe più povera economicamente, socialmente e culturalmente. Non chiedono compassione: chiedono condizioni per competere, servizi, collegamenti, lavoro, competenze e opportunità». Lo sostiene Pier Luigi Ledda, segretario regionale della Cisl, nell’assemblea territoriale di Nuoro dedicata al Libro verde nell’ambito del percorso “Tornare a costruire il futuro”. Un confronto partecipato da lavoratori, delegati, pensionati e dirigenti sindacali, per mettere a fuoco le prospettive del territorio.

Nel primo trimestre del 2026 la natalità provinciale delle imprese è cresciuta del 10,7%, ma il 48,8% delle assunzioni programmate risulta di difficile reperibilità. Quasi una su due rischia quindi di non concretizzarsi per la mancanza di profili adeguati. «Nel Nuorese esistono energie imprenditoriali e possibilità di crescita, ma anche un divario tra le professionalità richieste dalle imprese e quelle disponibili. Non basta creare occasioni di lavoro: dobbiamo costruire percorsi che mettano in relazione formazione, sistema produttivo e fabbisogni reali, affinché le opportunità possano tradursi in occupazione qualificata e duratura», dice Maria Luisa Ariu, segretaria della Cisl di Nuoro.

Il tema del lavoro si intreccia con quello demografico. «I giovani devono poter scegliere dove costruire il proprio futuro, senza essere costretti a partire per mancanza di alternative. Servono non solo lavoro e formazione, ma anche infrastrutture, servizi, sanità e condizioni che permettano alle persone di vivere e progettare il proprio futuro dove sono nate», aggiunge Ariu.

Il Libro verde della Cisl incontra le esigenze del territorio: governare le trasformazioni, anticipare i fabbisogni professionali e costruire le condizioni perché gli investimenti si traducano in lavoro duraturo. Afferma Ledda: «Quando la distanza rende più difficile studiare, lavorare, curarsi o fare impresa, non è più solo una questione geografica: diventa disuguaglianza». Il sindacato rilancia l’idea di fare della Sardegna una “Isola delle competenze”. L’obiettivo è mettere in rete scuola, formazione professionale, università, ricerca, imprese e mondo del lavoro. L’Einstein telescope è una grande occasione, a una condizione: «Se le professionalità necessarie saremo costretti a cercarle fuori dalla Sardegna, avremo perso una parte importante dell’opportunità». Per la Cisl la sfida è accompagnare il progetto con collegamenti adeguati, infrastrutture digitali, servizi sanitari e percorsi formativi capaci di coinvolgere le imprese locali e generare ricadute concrete sull’occupazione.

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