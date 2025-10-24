«ET, fare squadra con la Germania» 

L’ingresso della Germania come terzo sito candidato a ospitare il futuro osservatorio per le onde gravitazionali Einstein Telescope, dopo l’ex miniera di Sos Enattos a Lula e l’area dell’Euregio Mosa‑Reno al confine fra Belgio, Germania e Paesi Bassi, non preoccupa la Regione. «E non ci coglie di sorpresa, anzi», dice Raffaele Marras, consulente per l’Et per la presidente Alessandra Todde. «Considerato che noi auspichiamo una conformazione ad L dell’infrastruttura, che interesserebbe due siti, la candidatura della regione della Lusazia in Sassonia rappresenta un’occasione per rafforzare quella di Sos Enattos». Adesso che la candidatura è ufficiale, anche la Germania potrà avviare studi tecnici, geologici ed economici per valutare la fattibilità del progetto.

La soluzione migliore

Nei giorni scorsi, lo stesso Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi - presidente del comitato tecnico-scientifico istituito dal ministero per l’Università e la Ricerca a sostegno della candidatura italiana -, dalle pagine del periodico tedesco Tagesspiegel si era augurato una collaborazione italo-tedesca nella realizzazione dell’Einstein Telescope, una parte in Sardegna e una in Sassonia, definendola «la soluzione migliore anche dal punto di vista scientifico».

Il rilevatore necessario a misurare le onde gravitazionali, ha dichiarato Parisi, «dovrebbe essere costruito in Sassonia e in Sardegna. Entrambi i Paesi vantano una lunga tradizione di eccellenza scientifica e sono in grado di sostenere a lungo termine un progetto di così grande portata». A conforto di questa posizione, spiega Raffaele Marras, «già nel dicembre 2024, l’Istituto nazionale di Fisica nucleare (Infn) e il Deutsches Zentrum für Astrophysik (Dza), hanno sottoscritto una lettera d’intenti in cui si sono impegnati per una cooperazione sull’Einstein Telescope».

L’impegno sottoscritto

«Con questo accordo», ha dichiarato in proposito Antonio Zoccoli, presidente dell’Infn, «vogliamo unire le forze per affrontare insieme le sfide scientifiche e tecnologiche che l’Einstein Telescope ci pone davanti e costruire un’infrastruttura che sia non solo all’avanguardia, ma anche simbolo di cooperazione europea». Nei prossimi giorni avrà luogo la Conferenza di servizi preliminare, convocata dal Provveditorato, per acquisire i pareri rispetto ai risultati degli studi relativi alle peculiarità che avrebbero le configurazioni a Triangolo o a L della costruzione di Einstein Telescope a Sos Enattos.

L’opportunità

Il concorso della Germania è considerato «molto incoraggiante» anche dai direttori dell’Einstein Telescope Organisation, Fernando Ferroni e Andreas Freise. È molto incoraggiante, hanno sottolineato, «che tre regioni considerino un’opportunità interessante l’idea di ospitare l’Einstein Telescope, non solo per la scienza, ma anche per lo sviluppo regionale e nazionale». Certamente, ha puntualizzato Ferroni, «esiste una competizione, ma è nell’interesse del progetto trovare il miglior sito possibile per il futuro osservatorio. Ora abbiamo tre candidati seri. È una cosa positiva».

