Et, dal Governo quasi un miliardo 

Per l’Einstein Telescope a Lula il Governo è pronto a garantire l’impegno finanziario in caso di assegnazione dell’infrastruttura. Consiste in circa 950 milioni di euro complessivi per i nove anni previsti per la costruzione (dal 2026 al 2035). Emerge dalla lettera inviata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alfredo Mantovano, al presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, Antonio Zoccoli.

Serviranno alla realizzazione e all’acquisto di beni, materiali e tecnologie. La dotazione è prevista tenendo conto anche dell’elevato impatto occupazionale e di indotto atteso e del ritorno in termini di coesione territoriale. Per ottenere l’assegnazione europea, il Governo ha deciso di programmare un piano di “diplomazia scientifica” che coinvolgerà le eccellenze universitarie e di ricerca, tra cui il Premio Nobel Giorgio Parisi, prosegue il Mur. Sarà affidato loro un ruolo di coordinamento e divulgazione, perché sia resa nota nell’Unione la qualità della proposta italiana. Einstein Telescope sarà un osservatorio internazionale di terza generazione all’avanguardia nella ricerca fisica e astronomica. L’Italia ha ufficializzato la candidatura a giugno. Sos Enattos è considerato il migliore sito per le eccellenti condizioni geologiche e ambientali. Soddisfatto il presidente della Regione Christian Solinas: «Portiamo a casa un altro importante risultato frutto dell’impegno che abbiamo profuso per rendere la Sardegna protagonista assoluta nell’ambito della ricerca fisica e astronomica. L’impegno allo stanziamento di quasi mille milioni di euro conferma che la Regione ha saputo imbastire un percorso virtuoso che offrirà alla nostra terra una straordinaria ricaduta in termini di occupazione e coesione territoriale».

Di Einstein si parlerà lunedì alle 18 nel salone Moreddu a Lula. L’amministrazione comunale promuove un incontro con i cittadini con il sostegno dell’Istituto nazionale di fisica nucleare, dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, delle università di Sassari, Cagliari e Napoli. Vuole essere un confronto tra gli scienziati Enrico Calloni, Domenico D’Urso e Alessandro Cardini e la comunità rispondendo alle domande dei partecipanti, nel tentativo di sciogliere eventuali dubbi e allontanare incertezze sul futuro del sito minerario. (m. d.)

