Et, appalto per il laboratorio 

A Sos Enattos ora si fa sul serio. È stato pubblicato il bando di gara europeo per la realizzazione del centro di ricerca “ET-SUnLab” (Einstein telescope sardinia underground laboratory). I soldi da investire a Lula arrivano dalla Regione (10 milioni di euro) e altrettanti in parti uguali dagli istituti nazionali di Fisica nucleare, astrofisica e vulcanologia.

I commenti

Lo scorso 15 dicembre era stata firmata a Cagliari la concessione in uso gratuito a Infn, Inaf e Ingv dell’area di 13000 metri quadrati destinata alla costruzione del laboratorio, proprietà di Igea.

«Passiamo dalle parole ai fatti – commenta la presidente della Regione, Alessandra Todde – La realizzazione del centro ricerche, come il recente annuncio dell’apertura di una sede dell’Ingv a Nuoro, è la dimostrazione di come anche il solo fatto di essere candidati ad ospitare l’Einstein Telescope, produca effetti diretti sulle nostre comunità. Il centro, che nascerà e opererà a prescindere dall’esito dell’assegnazione, porterà decine di studiosi a stabilirsi sul territorio con ricadute su economia e sviluppo locale».

Antonio Zoccoli è il presidente dell’Istituto nazionale di Fisica Nucleare. «Il progetto SUnLab rappresenta il primo passo concreto verso il futuro osservatorio di onde gravitazionali Einstein Telescope, che porterà nel sito candidato di Sos Enattos, in Sardegna, un centro multidisciplinare aperto a enti di ricerca e università». Inaf porta al SUnLab tecnologie riconosciute a livello mondiale: il controllo di specchi “intelligenti” e lo sviluppo di un prototipo del telescopio MezzoCielo a grandissimo campo. «ET-SUnLab sarà un punto di riferimento per le Scienze della Terra e il monitoraggio geofisico», dichiara il presidente dell’Ingv Fabio Florindo.

Le strutture

Il progetto prevede la realizzazione di un centro di accoglienza e nuovi laboratori di ricerca nell’area occupata dall’edificio ex-RI.MI.SA., sede attuale del laboratorio SAR-GRAV, e la costruzione di un laboratorio sotterraneo multidisciplinare.

SUnLab, a cui collaboreranno anche le Università di Cagliari e Sassari, ospiterà attività di ricerca e sviluppo per ET ed esperimenti di fisica a basso rumore, oltre a un osservatorio geofisico per lo studio delle strutture interne della Terra e un telescopio terrestre di grande apertura chiamato appunto “MezzoCielo”. La struttura diventerà centro di riferimento per progetti di divulgazione rivolti alle scuole e di formazione professionale. Il bando di gara scade il 16 aprile 2026. L’inizio dei lavori di realizzazione è fissato all’inizio dell’estate 2026, mentre la conclusione è prevista entro la fine del 2027. (si. l.)

