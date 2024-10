ET a Sos Enattos, l’Isola fa quadrato 

Il testa a testa perde vigore, almeno in parte. La partita tra Italia e Paesi Bassi, tra Lula e Maastricht, verso la corsa a Einstein Telescope, assume contorni nuovi. «Per noi la scelta migliore è quella di realizzare due strumenti, uno a Sos Enattos e uno altrove», afferma Marco Pallavicini, vice presidente dell’Istituto nazionale di fisica nucleare. «Riteniamo che sia l’opzione da preferire dal punto di vista della fisica e della scienza. Poi, se qualcuno dovesse insistere per lo strumento unico, combatteremo con forza per portarlo qui, nel posto più adatto».

Sogno condiviso

Due giornate cariche di positività e di coesione, tra Oliena e Lula. Il G7 della Scienza va in archivio, dopo aver rimarcato l’assoluta armonia per quel traguardo da raggiungere chiamato Einstein Telescope. Da una parte la ministra della Ricerca, Anna Maria Bernini, dall’altra la governatrice, Alessandra Todde. E in primo piano un analogo obiettivo: la conquista dell’osservatorio di onde gravitazionali. «Perché porterà benessere per il territorio. Poi, porterà la scienza in Sardegna e tanti scienziati – afferma la ministra –. Insomma, creerà un “hub” innovativo. La scienza dev’essere così: democratica, inclusiva ed etica». La presidente della Regione, Alessandra Todde, aggiunge: «La Sardegna vuole l’Einstein Telescope. E lo vuole a Lula, nelle miniere di Sos Enattos. Il Governo ha già stanziato circa 1 miliardo di euro per questo progetto. E la Regione ha fatto la sua parte investendo i 350 milioni necessari per la candidatura. La Sardegna è pronta ad accogliere ET. Ringrazio la ministra Bernini, non possiamo che essere soddisfatti quando le istituzioni riescono con un obiettivo unico a lavorare insieme».

Sindaci compatti

Il cuore dell’Isola è in prima linea. L’enorme rivelatore di onde gravitazionali, però, fin da subito ha compattato una regione. Il sindaco di Lula, Mario Calia, assume i panni del timoniere ma accanto ha il sostegno dei suoi colleghi. Tutti i Comuni sardi partecipano a un’avventura che unisce. «Ognuno sta mettendo il suo impegno perché ET è la più importante scommessa della nostra terra», dice il primo cittadino di Olbia, Settimo Nizzi. Mario Calia avvalora: «I delegati in arrivo da tutto il mondo hanno capito che qui non scherziamo. Tutti noi vogliamo questo traguardo».

Botta e risposta

Non solo lodi per un G7 che fa sognare. «È un segnale importante quello che arriva da Su Gologone», premette il segretario della Cgil Sardegna, Fausto Durante. Poi la stoccata: «A OIiena le rappresentanze di chi dovrà costruire l’infrastruttura, i tecnici, gli operai, le maestranze con le competenze professionali necessarie, non sono stati invitati». La bordata della Cgil ha scardinato l’euforia generale, quella sensazione di coesione al di là degli schieramenti politici. «Senza la partecipazione dei lavoratori, della loro esperienza, della loro intelligenza, i grandi progetti non esisterebbero», dichiara Fausto Durante. «Polemica sterile», sentenzia subito Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, nonché segretario regionale del partito di Berlusconi. «La decisione della ministra Bernini di ospitare in Sardegna la conferenza del G7 sulle grandi infrastrutture di ricerca rappresenta un segnale di grande attenzione verso l’Isola e andrebbe accolta con favore».

RIPRODUZIONE RISERVATA