Esumazioni, il cimitero resta chiuso 

Cancelli chiusi nella mattinata di domani al cimitero di Monserrato. Le visite sono interdette per permettere il recupero delle salme interrate nel camposanto di via Giulio Cesare.

L’operazione, nota anche come “esumazione”, non può essere infatti svolta in presenza di persone che non siano gli addetti ai lavori. La riapertura è prevista non appena l’intervento si sarà concluso e dopo che saranno ripristinate le adeguate condizioni igienico-sanitarie.

Altre chiusure vengono effettuate praticamente ogni mese per poter proseguire con i lavori di ampliamento del cimitero. Gli operai della cooperativa incaricata, stanno infatti completando la costruzione delle file sopraelevate che fanno parte del quarto lotto, dove, come previsto dal progetto, verranno realizzati circa 240 loculi. L'importo complessivo dei lavori di questo lotto, ammonta a 503mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA