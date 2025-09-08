VaiOnline
Finanza.
09 settembre 2025 alle 00:28

Esulta Mps, completata la scalata di Mediobanca 

Dopo otto mesi dal suo annuncio, va in porto la scalata di Mps a Mediobanca, sfondando nell’ultimo giorno utile il tetto, non solo simbolico, del 50% di adesioni, che volano al 62,29%. Un numero che garantirà a Rocca Salimbeni e al suo ceo Luigi Lovaglio il pieno controllo di Piazzetta Cuccia e porterà al ricambio del management già nella prossima assemblea dei soci. Plausibile, a questo punto, una riapertura dell'Offerta per raggiungere il 66,6%.

Le adesioni delle ultime ore si aggiungono così a quelle dei due azionisti di peso, la holding Delfin e il gruppo Caltagirone, i primi in ordine di tempo ad apportare le loro azioni, garantendo all’opas il primo blocco del 30%. Poi, dopo il rilancio cash, a stretto giro sono arrivate le Casse previdenziali, Enpam dei medici in testa, e le famiglie Benetton, Tortora e Doris. Ora con le adesioni sopra il 50% si chiude l’era di Alberto Nagel e inizia quella targata Siena. Un passaggio storico che potrebbe avere riflessi sull’intero mondo della finanza italiana, dall’ipotesi di un terzo polo bancario agli equilibri nel capitale e nella governance di Generali, il cui cda (nominato lo scorso aprile) per 10 membri su 13 è espressione della lista promossa da Mediobanca.

