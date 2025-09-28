esulta meloni: «meravigliosi» mattarella: «vi aspetto» 

Una festa azzurra con abbracci, lacrime di gioia, i saluti dei giocatori alle telecamere e le urla di gioia dei tifosi: avviene tutto quando, alla Asia Arena di Manila, Simone Anzani schiaccia a terra la palla che regala all'Italia il titolo di campione del mondo, il quinto colorato d'azzurro nella storia maschile e, soprattutto, arrivato a poche settimane da quello conquistato dalle ragazze azzurre in Thailandia. Le immagini brillano sugli schermi di casa, l'atmosfera è coinvolgente malgrado i 10mila chilometri che dividono l'Italia dalle Filippine. A guardare gli azzurri in tv c'era anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il capo dello Stato - come annunciato dall'Ansa - ha invitato la nazionale al Quirinale per mercoledì 8 ottobre in modo che i ragazzi di De Giorgi si uniscano alle ragazze di Velasco, già invitate dopo la vittoria in Thailandia. «Complimenti e felicitazioni per la meritata vittoria. Dopo aver visto la semifinale con la Polonia ero ottimista sul successo finale. Vi aspetto al Quirinale per ringraziarvi», le parole del capo dello stato. In campo la festa continua. Tutti i giocatori ricordano anche i compagni del gruppo che non hanno potuto raggiungere le Filippine, in particolare l'infortunato Daniele Lavia.

«Che vittoria leggendaria! È un orgoglio celebrare anche l'oro della Nazionale maschile", scrive il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio. Gli italiani - 320mila tesserati alla Fipav e migliaia di ragazzi e ragazze che lo praticano nelle scuole - si scoprono un popolo di pallavolisti. La politica non resta estranea: «Siete l'orgoglio di un'Italia che vince!», scrive sui social la premier Giorgia Meloni. «I meravigliosi Azzurri del maestro Fefè De Giorgi», twitta il ministro Andrea Abodi. Appuntamento al Quirinale dove Mattarella accoglierà le campionesse e i campioni azzurri l'8 ottobre.

