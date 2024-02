Esulta il centrosinistra: «Uniti si vince» 

Lo ripetono tutti come un mantra: uniti si vince. Luciano Uras, ex senatore, punto di riferimento dei Progressisti, auspica che ora si possa «governare tutti insieme la Sardegna».

Massimo Zedda, candidato nuovamente a fare il sindaco del capoluogo, dice: «Su Cagliari avrei quasi azzardato una scommessa per Todde, perché al peggior presidente della Sardegna si è scelto di sostituire come candidato governatore il peggior sindaco della storia». Mentre, quella del centrodestra, «è una scelta all’insegna di debolezza e inadeguatezza, che faceva presagire una sconfitta».

Francesco Agus, consigliere dei Progressisti uscente e ieri forte di 1686 voti a Cagliari, ringrazia «chi ha avuto fiducia in me. Spero di poter concretizzare, in maggioranza, le proposte avanzate in questi anni passati all’opposizione. Non c’è tempo da perdere, la Sardegna è un’Isola ridotta in macerie da una gestione che ha massacrato i servizi pubblici e demolito ogni principio meritocratico».

Francesca Ghirra, deputata di Alleanza Verdi Sinistra dice: «Non era un risultato affatto scontato, ma il grande lavoro della candidata e della coalizione ci hanno premiati, anche perché arriviamo da cinque anni di un governo disastroso in Regione e non certo migliore al Comune di Cagliari, dove il sindaco candidato alla presidenza è stato sonoramente bocciato».

Marzia Cilloccu, candidata di Orizzonte Comune, parla di «un grandissimo impegno, che ha portato a una squadra veramente straordinaria, un lavoro fatto sul programma. Su Cagliari siamo molto soddisfatti». Franco Cuccureddu, anche lui di Orizzonte Comune, aggiunge: «Abbiamo percepito la voglia di novità».

«Uniti si vince», dice Ivano Argiolas, da una vita impegnata nella lotta alla talassemia e candidato nel Movimento 5 Stelle. «L’esempio del voto di Cagliari-città lo testimonia. Vero che la città ha voluto bocciare il governo guidato dal sindaco Truzzu, ma contemporaneamente ha promosso la nostra proposta politica. Questo è un segnale positivo per noi. Credo che questo risultato sia la base da cui dobbiamo partire per cominciare, già domani mattina, a lavorare per il nuovo progetto in vista delle elezioni comunali di Cagliari e di Sassari della prossima estate».

RIPRODUZIONE RISERVATA