Estremista islamico attacca l’ambasciata di Israele: ucciso 

Belgrado. «È un attacco probabilmente diretto a noi». È nelle parole dell’ambasciatore israeliano in Serbia, Yahel Vilan, il senso dell’attentato a Belgrado contro la sede diplomatica dello Stato ebraico, dove un 25enne ha sparato con una balestra ferendo un gendarme di guardia, prima di essere ucciso dalla reazione dell’agente. Un episodio che il ministro dell’Interno serbo Ivica Dacic e le autorità non hanno esitato a bollare come “atto terroristico”. Descrivendo l’attentatore come un serbo legato al movimento wahabita, ala ultraconservatrice e fondamentalista dell’Islam.

Il nome dell’assalitore ucciso, ha precisato Dacic, è Milos Zujovic, convertitosi all’Islam con il nome religioso di Salahudin. Il giovane estremista era originario di Mladenovac, località a sud di Belgrado, e residente a Novi Pazar, la città del sudovest della Serbia capoluogo del Sangiaccato, regione a maggioranza musulmana. Vilan non era in sede, e nessun altro componente del personale dell’ambasciata ha riportato conseguenze. L’attentato nella capitale serba è giunto sullo sfondo della vasta campagna di antisemitismo nel mondo intero, legata al conflitto in Medioriente e alla condanna di Israele per le continue stragi di civili palestinesi a Gaza. L’ambasciatore Vilan ha ringraziato le autorità serbe per gli sforzi a garanzia della sicurezza, e in particolare al coraggioso agente che ha fermato l’assalitore mettendo a rischio la sua vita. Dopo l’attentato, il ministro Dacic ha decretato l’allerta rossa per la minaccia terroristica a Belgrado e nel resto del Paese, disponendo un sensibile rafforzamento delle misure di protezione per ambasciate, edifici pubblici ma anche centri commerciali, luoghi di raduno e zone particolarmente affollate in queste giornate di caldo estivo. Perquisizioni sono state disposte in varie luoghi e abitazioni di sospetti collusi con ambienti terroristici. Il premier serbo Milos Vucevic ha parlato di “atto terroristico odioso” da parte di un singolo.

