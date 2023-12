Estrazione del Lotto, vinti 124mila euro 

A Riola Sardo Babbo Natale è già passato. Nella ricevitoria di proprietà di Simone Ierardi, in via Umberto I, qualcuno ha vinto 124 mila e 750 euro sull'estrazione del Lotto del venerdì sera. «Ancora però non sappiamo chi ha vinto , con quali numeri e su quale ruota - racconta il titolare - Siamo stati contattati oggi da Lottomatica che ci ha informato che nella nostra ricevitoria c'era stata questa vincita importante. Ci auguriamo sia un nostro cliente e che sia una persona che ha bisogno e questa vincita posso migliorare la sua vita». Intanto da ieri sera a Riola Sardo non si parla d’altro, tutti si chiedono a chi andrà questo bottino. «Può essere una casalinga, come un pensionato o pensionata - dice ancora il titolare della ricevitorie - Chissà». La da bendata era comparsa a Riola Sardo anche nel 2019. Un cittadino aveva ricevuto un premio della Lotteria Italia da 25mila euro. ( s. p )

