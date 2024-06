Estorsioni e truffe,  la banda puntava ad altre 10 vedove 

Il piano era stato studiato a tavolino ed era ben collaudato. Ma l’ultimo tentativo di fare soldi facili ai danni di un’anziana sola è finito male per la banda di campani che venerdì scorso è stata sgominata dalla polizia in un’operazione congiunta fra le squadre mobili di Oristano e Cagliari: due giovani sono stati arrestati dalla squadra mobile sulla 131 alle porte di Oristano proprio mentre cercavano di estorcere altro denaro ad anziane sole (altri due invece sono stati bloccati a Cagliari). Ieri Antonio Pio Dentice, 22 anni e Alessio Esposito (21) sono comparsi davanti al Gip del Tribunale di Oristano per la convalida del fermo.

I due giovani, utilizzando lo stratagemma del finto avvocato e del falso carabiniere (chiedono di sborsare denaro perché il figlio ha avuto un grave incidente stradale), dopo aver intimorito un’anziana donna estorcendole tutti i risparmi, si sono diretti verso l’Oristanese pronti a mettere a segno altri raggiri. Dagli accertamenti della mobile, guidata dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, è emerso che a Oristano erano già state contattate circa dieci donne: tutte vedove, vivono da sole e hanno figli grandi fuori. Vittime ideali, secondo la banda che ha la propria base a Napoli, ma che questa volta non sono cadute nel tranello e subito hanno informato le forze dell’ordine. Il questore di Oristano Giuseppe Giardina ha emesso per i giovani due fogli di via con divieto di far ritorno in provincia per i prossimi 3 anni. ( v.p. )

