Estorsioni agli anziani: quattro fermi 

Stava salendo sul traghetto in partenza dal porto di Cagliari, diretto a Napoli, ma il metal detector ha segnalato qualcosa: aveva con sé infatti un grosso quantitativo di gioielli e alcune migliaia di euro. Un diciassettenne napoletano è stato così fermato dalla Polizia e si è arrivati all’amico di 21 anni che si trovava già a bordo dopo aver imbarcato l’auto: l’immediata intuizione degli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari ha permesso di capire che potevano essere gli autori di alcuni raggiri, ritenuti vere e proprie estorsioni agli anziani, con la tecnica del “finto carabiniere”. La collaborazione con i carabinieri della compagnia di Nuoro, in particolare della stazione, le querele di due vittime (una con più di 90 anni) e le immagini degli impianti di videosorveglianza hanno portato i poliziotti a ricostruire il coinvolgimento di Domenico Grande (21 anni) e del minorenne nei raggiri ed è scattato così il fermo: il primo è finito in carcere a Uta, il secondo nel penitenziario minorile di Quartucciu. Ma le indagini hanno portato ad altri due giovani napoletani, Francesco Dentice e Alessio Esposito, entrambi 21enni, responsabili di un raggiro commesso a Cagliari: grazie alla collaborazione con la Mobile di Oristano, sono stati bloccati sulla strada statale 131 e arrestati.

L’allarme

Da alcuni mesi il numero delle querele di persone “derubate” con questa tecnica è diventato preoccupante. Denunce presentate alla Polizia e ai Carabinieri tanto da far ipotizzare l’esistenza di una vera e propria organizzazione che aveva piazzato la propria base in Sardegna. La modalità nel colpire è sempre la stessa. Prima lo studio delle vittime, persone anziane che vivono da sole ma che hanno dei figli. Poi la telefonata. Un finto carabiniere (oppure un falso commissario) chiama per avvisare l’anziana che il proprio figlio si era reso responsabile di un gravissimo incidente con la probabile morte di un’altra persona. Urgentissimo nominare un avvocato per evitare guai enormi al proprio parente. Servono subito soldi, e nel caso gioielli. Le telefonate possono diventano due con un finto avvocato che “blocca” così l’eventuale cellulare della vittima che, impaurita e preoccupata, non può chiedere l’intervento di un parente. Il passo successivo è l’arrivo immediato a casa dell’anziana di un altro finto militare per incassare denaro e preziosi. Con il bottino in mano, i truffatori spariscono e quando la vittima capisce di essere stata raggirata è oramai tardi.

Le minacce

Per gli investigatori della Squadra Mobile di Cagliari, sotto il coordinamento del dirigente Emanuele Fattori, si è trattato nei tre casi ricostruiti di estorsione: le telefonate, secondo le accuse, sono state vere e proprie minacce, con la vittima che non aveva alcuna via d’uscita. «Suo figlio rischia vent’anni di carcere», «deve pagare subito», «deve dare tutto quello che ha, lo deve fare per il suo caro», «la denuncia è già partita». L’anziana si trova in uno stato di paura, agitazione ed enorme panico: sotto pressione, si trova praticamente costretta a pagare. I quattro fermati hanno, come ricostruito dagli agenti della quarta sezione della Mobile e dai Falchi, coordinati da Veronica Madau e Michele Venezia, approfittato dello stato di fragilità di persone molto anziane e, nel momento del raggiro, sole. Il blitz nel porto di Cagliari ha permesso di recuperare parecchio oro e denaro. L’auto usata da Grande e dal minorenne è stata avvistata (e ripresa anche da alcune telecamere di sorveglianza) proprio nel Nuorese dove ci sono stati due colpi. Anche i due fermati a Oristano avevano soldi e preziosi. Alcune vittime hanno già riconosciuto una parte dei gioielli che erano stati consegnati ai finti carabinieri.

Organizzazione criminale

Ora l’inchiesta dovrà verificare se i quattro giovani napoletani siano responsabili di altri raggiri, diventati estorsione, e se facciano parte di un’organizzazione più ampia. Sono stati sequestrati anche i loro telefoni cellulari.

