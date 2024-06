Estorsioni agli anziani: l’inchiesta si allarga 

Quante sono le vittime dei quattro giovani napoletani fermati dalla Polizia perché accusati di estorsione ai danni di anziani con la tecnica del “finto carabiniere”? Fanno parte di un’organizzazione criminale più ampia? Quanti soldi sono riusciti a mettere da parte da quando hanno piazzato la loro base operativa in Sardegna? A queste e ad altre domande cercheranno di dare una risposta gli investigatori della Squadra Mobile impegnati in un’inchiesta che, dopo il blitz tra giovedì e venerdì con i quattro fermi eseguiti a Cagliari e Oristano, si sta allargando. Alcune vittime si sono recate in questura per vedere se i gioielli recuperati nell’operazione fossero di loro proprietà. E i poliziotti sono al lavoro per capire se e quali raggiri, diventati vera e propria estorsione secondo l’accusa, avvenuti tra Cagliari, Oristano e Nuoro siano riconducibili ai quattro giovani napoletani finiti in carcere e nel penitenziario minorile.

L’allarme

Per ora sono tre gli episodi di cui sono accusati. Domenico Grande (21 anni) e il minorenne devono rispondere di due estorsioni avvenute nel Nuorese, mentre Francesco Dentice e Alessio Esposito, entrambi 21enni, di una a Cagliari. I primi due sono stati bloccati nel porto di via Roma. Si stavano imbarcando sul traghetto per Napoli: forse sentivano il fiato sul collo delle forze dell’ordine. Il più piccolo è stato intercettato con il metal detector: aveva con sé un grosso quantitativo di gioielli e alcune migliaia di euro. Immediato l’intervento degli investigatori della Squadra Mobile: si è arrivati anche all’amico di 21 anni che si trovava a bordo dopo aver imbarcato l’auto. Poi l’intuizione: i due potevano essere gli autori di alcuni raggiri con la tecnica del “finto carabiniere”. Le indagini sono state efficaci: in stretta collaborazione con i carabinieri della compagnia di Nuoro, in particolare della stazione, si è scoperto che la vettura dei due era stata notata nei paraggi delle abitazioni di due anziane, vittime del raggiro. Le immagini degli impianti di videosorveglianza hanno portato i poliziotti ad accertare, secondo le accuse, il coinvolgimento di Grande e del minorenne. Sono stati così fermati e accompagnati nel carcere di Uta e nel penitenziario minorile di Quartucciu. Quasi contemporaneamente gli agenti della Mobile di Oristano hanno fermato sulla strada statale 131 altri due giovani napoletani, Francesco Dentice e Alessio Esposito, entrambi 21enni, responsabili di un raggiro commesso a Cagliari e su cui stava indagando sempre la Squadra Mobile di Cagliari. Anche loro sono finiti in carcere.

La tecnica

Ora si cerca di capire se i quattro siano responsabili di altri episodi perché le denunce raccolte dalle forze dell’ordine negli ultimi mesi sono numerose. La tecnica è sempre la stessa: un’anziana riceve la telefonata di un finto carabiniere o commissario che le comunica il coinvolgimento del proprio figlio in un gravissimo incidente con la probabile morte dell’altra persona. Urgentissimo nominare un avvocato e servono subito soldi, e nel caso gioielli. La telefonata ha toni minacciosi (da qui l’estorsione) e l’anziana è nel panico. Così quando si presenta a casa un complice per incassare i soldi, la vittima, disperata, consegna denaro e gioielli.

