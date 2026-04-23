Estorsione? Scarcerata la coppia 

Sono stati scarcerati ieri Antonio Falchi, (49 anni) e Agata Scarpulla (47 anni). Entrambi erano stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Macomer, a seguito di una denuncia di un cittadino dopo un servizio accurato predisposto dagli stessi militari. I due indagati, secondo la ricostruzione effettuata dagli inquirenti, avrebbero minacciato una persona e estorto del denaro per far pagare un debito di droga, ma la tesi investigativa non ha retto al vaglio del giudice.

I fatti

I due erano stati arrestati dopo una trappola tesa dai militari. A seguito di una perquisizione domiciliare, nell'abitazione dei due era stato trovato anche del materiale ritenuto esplodente. Ieri il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Oristano, Cristiana Argiolas, non ha ritenuto sussistenti i presupposti per poter convalidare l'arresto per estorsione e detenzione di materiale esplosivo per Antonio Falchi di Macomer e per la sua compagna, Agata Scarpulla, difesi dall'avvocato Antonello Spada. I due, dopo l'arresto effettuato dai carabinieri, erano rinchiusi l’uno nel carcere di Massama e l’altra in quello di Bancali.

Le motivazioni

Nell'udienza di ieri si è ritenuto che l'arresto dei due non fesse stato eseguito in presenza di presupposti di legge e che pertanto non potesse essere convalidato, nonostante la ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri. Nell'ordinanza del gip, infatti si ritiene, per diverse ragioni, l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in merito ai fatti legati all'imputazione e che la richiesta di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere deve essere rigettata.

Ordigno innocuo

Anche per quanto riguarda il materiale rinvenuto nell'abitazione dei due, è stato accertato che l’ordigno rudimentale non fosse in grado di esplodere. Da qui i motivi di non convalida dell'arresto, con la decisione da parte del gip che ha disposto l'immediata liberazione della coppia, se non fossero detenuti per altre cause. Il giudice quindi ha rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare. Antonio Falchi e Agata Scarpulla da ieri sono stati dunque rimessi in libertà.

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