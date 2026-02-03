VaiOnline
Tortolì
04 febbraio 2026 alle 00:41

Estorsione in piazzetta, denunciato 

Era seduto su una panchina di piazza Roma, quando un marocchino di 38 anni l’ha minacciato e gli ha rubato il portafogli con 60 euro all’interno. Vittima dell’estorsione un giovane di Tortolì. Il quale, almeno inizialmente, forse per timore di ritorsioni, non ha denunciato, il fatto avvenuto il 2 ottobre scorso. Ma i carabinieri della stazione di Tortolì, grazie a un’attività informativa e alla conoscenza del territorio, sono riusciti a ricostruire il caso, culminato con una denuncia per estorsione a carico dell’operaio, che dimora nella cittadina, già noto alle forze dell’ordine e con diversi precedenti. L’episodio risale a una sera dello scorso autunno. Il cittadino nordafricano si è avvicinato al giovane di Tortolì e, sotto minaccia, gli ha intimato di dargli tutti i soldi di cui era in possesso. Senza opporre resistenza, il ragazzo ha consegnato il borsello è il presunto responsabile si era allontanato. (ro. se.)

