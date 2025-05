Estorsione in carcere ai danni di un recluso: in quattro nei guai 

In due avrebbero pesantemente minacciato un altro detenuto per estorcergli 20mila euro, supportati da un terzo che non era recluso. Il quarto, invece, sarebbe tornando poi alla carica con altre minacce perché alla somma richiesta ne mancavano ancora 5mila. In quattro (tre dei quali all’epoca dei fatti reclusi nel carcere di Uta) sono comparsi davanti alla giudice Ermengarda Ferrarese: uno ha patteggiato, uno ha chiesto di essere processato con l’abbreviato e gli altri due sono stati rinviati a giudizio, come sollecitato dal pm Andrea Massidda.

Il 25 novembre dovranno comparire in Tribunale per l’avvio del dibattimento i quartesi Raffaele Madeddu e Massimiliano Diana, 38 e 33 anni, rispettivamente difesi dagli avvocati Riccardo Floris e Francesca Ferrai. Enrico Marras, 39 anni di Assemini, ha invece scelto la via del patteggiamento: il suo avvocato, Corrado Podda, ha concordato con il pm una pena di pochi anni interamente sostituita con i lavori di pubblica utilità. Il 22enne Simone Emanuele Marras, di Ussana, l’unico non detenuto, ha invece optato il giudizio in abbreviato col suo difensore, Diego Mastromarino: la giudice ha rinviato per la discussione. A difesa del detenuto che avrebbe subito la presunta estorsione, in qualità di parte civile, si è costituita l’avvocata Miriam Monni.

I fatti indicati in contestazione risalgono al 28 febbraio 2023: Madeddu e i due Marras, secondo l’accusa, avrebbero minacciato di sfregiare un altro detenuto (sospettato di aver avuto la responsabilità del ritrovamento di droga in carcere) se non avesse dato loro 20mila euro, Diana invece avrebbe rincarato la dose sostenendo che all’appello mancassero 5mila euro.

