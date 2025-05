Estorsione, imprenditore ai domiciliari 

Avrebbe estorto dei soldi ad un dirigente del Comune di Cagliari, minacciandolo pesantemente dopo che l’Ente, a quanto pare, non lo aveva pagato per dei lavori che erano stati commissionati alla sua azienda. E la vittima spaventata, stando alla ricostruzione dell’accusa, avrebbe pagato di tasca a causa delle minacce. Antonio Boccia, 48 anni di Decimomannu, è finito ai domiciliari su ordine di custodia cautelare del Gip del Tribunale, Luca Melis, nell’ambito di un’inchiesta nata dalla denuncia del dirigente comunale. Il giudice ha disposto anche il braccialetto elettronico per l’imprenditore che sarà interrogato entro qualche giorno.

La ricostruzione

Le indagini sarebbero nate da una commessa pubblica non saldata dal Comune per via – secondo la ricostruzione dell’accusa – a delle irregolarità contributive dell’azienda, emerse al momento del pagamento ma quando il lavoro era già stato completato. L’impresa, infatti, in precedenza aveva ricevuto un affidamento diretto da parte dell’Ente per un’attività di smaltimento di materiale ferroso. Non vedendosi pagato, Antonio Boccia avrebbe iniziato a minacciare proprio il dirigente che gli aveva prospettato il lavoro. Un altro incarico, inoltre, sarebbe stato assegnato anche alla moglie dell’indagato, ma pure questo non sarebbe stato saldato dal Comune e sempre per ragioni fiscali. Alla fine il funzionario, con le minacce che si sarebbero fatte sempre più insistenti, avrebbe deciso di pagare di tasca alcune migliaia di euro per evitare ritorsioni. Soldi che, però, non sarebbero bastati, visto che le minacce sarebbero proseguite sino alla denuncia che il dirigente ha poi fatto in Questura.

Il fascicolo

Gli agenti della Squadra Mobile, coordinati dal primo dirigente Davide Carboni, hanno iniziato gli accertamenti sui presunti episodi di estorsione e anche su alcuni presunti furti di carta effettuati nei magazzini comunali. Nei giorni scorsi, infine, il pubblico ministero Daniele Caria – titolare del fascicolo – ha richiesto la misura cautelare al gip Melis che ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Il 48enne è difeso dall’avvocato Roberto Olla che già domani potrà consultare gli atti d’inchiesta. Nei prossimi giorni verrà fissato l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice: il piccolo imprenditore – si è limitato a chiarire il difensore – risponderà puntualmente a tutte le domande del Gip, producendo anche dei documenti in modo da dimostrare la sua totale estraneità alle contestazioni.

