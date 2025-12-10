VaiOnline
Olbia.
11 dicembre 2025 alle 00:21

Estorsione e usura, condannati tre imprenditori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo dieci anni di indagini e udienze il Tribunale di Tempio ha chiuso il caso Galizia, una vicenda che ha avuto numerosi punti di contatto con diverse clamorose inchieste condotte in Gallura.

Ieri i giudici (collegio presieduto dalla magistrata Caterina Interlandi) hanno condannato (per estorsione e usura) gli imprenditori di Pozzuoli, Umberto Galizia, 6 anni e 6 mesi di reclusione, Marco Galizia, 5 anni e 3 mesi, e l’olbiese Guglielmo Coronas, 5 anni e 6 mesi di carcere. I fratelli Galizia e Coronas sono stati riconosciuti responsabili di diversi episodi avvenuti a Olbia sino al 2014. Umberto Galizia avrebbe prestato circa 130mila euro a un imprenditore olbiese che affrontava una situazione drammatica per gravissime difficoltà economiche. La somma da restituire sarebbe lievitata notevolmente (170mila euro in più, oltre al capitale) con la presunta applicazione di tassi usurari. La vittima sarebbe stata minacciata dai fratelli Galizia e da Coronas (presunto intermediario), i tre chiedevano capitale e interessi. Nel gennaio del 2014 i carabinieri avevano messo fine alle presunte minacce con un blitz. La vittima ha raccontato in aula di essersi recato a Pozzuoli per ottenere il prestito e di essersi accorto subito di essere finito nei guai. Le difese (Angelo Merlini, Giovanni Azzena, Antonio Di Marco) potrebbero impugnare la sentenza.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Egas, Todde scarica gli alleati E in Consiglio scoppia la guerra

Acqua: la presidente conferma Albieri col centrodestra. Banchi vuoti in Aula  
Alessandra Carta
Un secolo dal Nobel

Una Deledda inedita nel dialogo epistolare con Vincenzo Jerace

L’Isre riscopre lo scambio di lettere con lo scultore del Redentore 
Giovanna Pittalis
Riconoscimento

Cucina italiana, l’Unesco ha detto sì

Sapori, convivialità e tradizioni sono patrimonio immateriale dell’umanità 
Marco Noce
Cronaca

«Lei diceva: “Il corpo non si tocca”»

Il compagno di Diana Zanin: non accettava le cure, ha scelto lei 
Piera Serusi
Industria.

Sei mesi di respiro per Eurallumina

Via libera del Comitato di sicurezza finanziaria: 9,6 milioni di euro in arrivo 
Antonella Pani
Energia

Pale eoliche nell’Isola, Calderone a Pichetto: «Stop agli impianti»

Caro bollette, dal Governo un aiuto alle famiglie più deboli 