Estorsione e usura, condannati tre imprenditori 

Dopo dieci anni di indagini e udienze il Tribunale di Tempio ha chiuso il caso Galizia, una vicenda che ha avuto numerosi punti di contatto con diverse clamorose inchieste condotte in Gallura.

Ieri i giudici (collegio presieduto dalla magistrata Caterina Interlandi) hanno condannato (per estorsione e usura) gli imprenditori di Pozzuoli, Umberto Galizia, 6 anni e 6 mesi di reclusione, Marco Galizia, 5 anni e 3 mesi, e l’olbiese Guglielmo Coronas, 5 anni e 6 mesi di carcere. I fratelli Galizia e Coronas sono stati riconosciuti responsabili di diversi episodi avvenuti a Olbia sino al 2014. Umberto Galizia avrebbe prestato circa 130mila euro a un imprenditore olbiese che affrontava una situazione drammatica per gravissime difficoltà economiche. La somma da restituire sarebbe lievitata notevolmente (170mila euro in più, oltre al capitale) con la presunta applicazione di tassi usurari. La vittima sarebbe stata minacciata dai fratelli Galizia e da Coronas (presunto intermediario), i tre chiedevano capitale e interessi. Nel gennaio del 2014 i carabinieri avevano messo fine alle presunte minacce con un blitz. La vittima ha raccontato in aula di essersi recato a Pozzuoli per ottenere il prestito e di essersi accorto subito di essere finito nei guai. Le difese (Angelo Merlini, Giovanni Azzena, Antonio Di Marco) potrebbero impugnare la sentenza.

