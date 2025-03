Estorsione e usura: arrestato un 48enne 

Per l’accusa avrebbe consegnato 4mila euro a una donna, come prestito, chiedendone indietro 5mila entro tre settimane e prendendo in pegno l’auto della vittima, minacciata inoltre perché rispettasse i tempi per la restituzione del denaro. Per questo Cristian Viola, 48 anni, è stato arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile che hanno condotto le indagini, finendo prima in carcere con l’ipotesi di reato di estorsione e usura, e poi, dopo l’interrogatorio di garanzia, ai domiciliari. Davanti alla gip, difeso dal legale Marco Fausto Piras, ha fornito la sua versione, completamente diversa da quella della vittima: quei 4mila euro erano un acconto per l’acquisto della vettura della donna.

La denuncia

L’inchiesta degli agenti della Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, è iniziata quando la donna, una 58enne, si è presentata negli uffici al primo piano della questura per raccontare una storia di un prestito, tassi da usura, auto in pegno e minacce. Secondo la ricostruzione fatta dai poliziotti, la vittima dopo aver preso a noleggio un’auto – essendo la sua momentaneamente inutilizzabile – ha avuto delle difficoltà economiche chiedendo un consiglio per ottenere un prestito. Le è stato indicato Viola: «Vai da lui e ti risolverà i problemi». La donna ha poi ottenuto 4mila ma, sempre secondo l’accusa, ne avrebbe dovuto restituire 5mila entro tre settimane. E ha firmato anche un documento per un passaggio di proprietà della sua auto – in quel momento ferma e dal valore di oltre diecimila euro – come garanzia. Trascorso il periodo per rendere i soldi, sarebbero iniziate le minacce per riavere indietro il denaro con gli interessi. Altrimenti Viola si sarebbe intestato la vettura della donna. I poliziotti sono intervenuti subito. Ed essendo il 48enne, per i suoi precedenti, destinatario di avviso orale del questore, è stato arrestato. Su disposizione del sostituto procuratore Andrea Vacca è stato accompagnato in carcere.

L’interrogatorio

Ma nell’interrogatorio di garanzia, davanti alla giudice Manuela Anzani, Viola e il suo avvocato hanno contestato la ricostruzione. La donna, dopo aver preso un’auto a noleggio, avrebbe avuto un incidente. Non potendo più pagare le rate, avrebbe firmato un accordo per la vendita della sua vettura a Viola. E i 4mila euro sarebbero stati l’anticipo in vista del passaggio di proprietà. Ma non c’era alcuna scrittura privata. La gip ha comunque convalidato l’arresto concedendo però i domiciliari a Viola. «Valuteremo la possibilità della richiesta del riesame», anticipa Marco Fausto Piras.

RIPRODUZIONE RISERVATA