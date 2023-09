Estorsione e rapina: “esattori” in carcere 

Hanno affrontato per strada la vittima – un 40enne di Quartucciu - per chiederle conto di un presunto debito col titolare di un bar di Quartucciu. E per convincerlo a saldare il dovuto, avrebbero minacciato il malcapitato con una roncola e un coltello, costringendolo poi a consegnare la sua bicicletta come pegno: «La riavrai quando avrai pagato tutto». Un episodio che risale al novembre scorso e che ieri ha portato all’arresto su ordine del Gip dei due presunti “esattori”: Davide Desogus, 45 anni, e Alessio Piras, 52, entrambi di Quartu. Per loro è scattata l’accusa di rapina e di estorsione in concorso.

Gli arresti

Piras è stato bloccato dagli agenti del Commissariato di Quartu che gli hanno notificato il provvedimento cautelare del giudice, accompagnandolo poi nel carcere di Uta. Desogus – padre di Alessio, il 20enne arrestato un mese fa per l’omicidio al Poetto di un giovane di Capoterra – è stato invece raggiunto dall’ordinanza direttamente in carcere dove è detenuto per altro reato.

L’episodio

La rapina avvenuto a Quartucciu risale a quasi un anno fa. Secondo le indagini, Desogus e Piras avrebbero incontrato il 40enne in una strada di Quartucciu. Lo avrebbero accusato di non aver pagato un presunto debito consumato in un locale pubblico del paese e lo avrebbero invitato a saldare il conto. In mano avevano una roncola e un coltello. Poi gli hanno portato via la bici.

Le indagini

Della vicenda si occuparono immediatamente gli uomini della Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Quartu che, coordinati dal dirigente Michele Venezia e dal sostituto commissario Gianni Noto, avevano avviato le indagini con interrogatori e ricerca di testimonianze. Avrebbero anche controllato le immagini di una telecamera, riuscendo a risalire ai due presunti rapinatori. Seguì così il rapporto alla Procura. Da lì la richiesta del Pubblico ministero al Gip per l’arresto dei due indagati.

L’ordinanza è arrivata direttamente in Commissariato per l’esecuzione della misura cautelare in carcere dei presunti responsabili del grave episodio. L’ipotesi di reato è rapina ed estorsione in concorso. Presto saranno sottoposti entrambi all’interrogatorio di garanzia.

