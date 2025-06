Estorsione da mille euro, indagata Riina jr: «Siamo quelli di un tempo: non cambiamo» 

FIRENZE. La primogenita di Totò Riina, Maria Concetta, e suo marito Antonino Ciavarello sono indagati per estorsione: secondo gli inquirenti hanno costretto un imprenditore del Senese a consegnare mille euro e una cesta di generi alimentari da 150 euro e hanno tentato senza successo un’estorsione ai danni di un altro imprenditore, stavolta del Pisano. Tra i messaggi inviati dalla donna ai due ce n’è uno che recita: «Noi siamo sempre gli stessi di un tempo, le persone non cambiano». Ciavarello - per il quale il Riesame, come per la moglie, ha disposto la misura della custodia in carcere non ancora esecutiva - nel febbraio 2024 era stato arrestato a Malta in esecuzione di un mandato di cattura europeo emesso dal Tribunale di Brindisi per due diverse sentenze. A marzo, detenuto a Rieti, aveva intrapreso uno sciopero della fame per protesta contro il mancato rinnovo della carta di identità.

