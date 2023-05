Estorsione: assolto imprenditore nuorese 

Reato prescritto e assoluzione, è questo l’esito del processo a carico dell’imprenditore nuorese Salvatore Cualbu. L’uomo, 46 anni, era accusato (almeno inizialmente) del reato di estorsione ai danni di una anziana signora (di origini austriache) residente a Verbania. La donna avrebbe subito pressioni, secondo il pm, per effettuare quasi 200 vaglia postali veloci, per un importo complessivo da 247mila euro. Soldi che sarebbero stati incassati da Cualbu. Il Tribunale di Tempio, collegio presieduto da Caterina Interlandi, ha messo fine alla vicenda avvenuta nel 2013. A quanto pare, Cualbu avrebbe chiesto i soldi per svolgere la funzione di intermediario immobiliare. Poi, sostiene la pensionata di 87 anni, sarebbero arrivate le minacce. Salvatore Cualbu avrebbe conosciuto la donna a Pittulongu. Il difensore, l'avvocato Nino Vargiu, ha dimostrato che i versamenti furono effettuati volontariamente.

