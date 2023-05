Estorsione, arrestata una cartomante 

Tutto è iniziato quando la 50enne si è resa conto che le pratiche della cartomante non producevano alcun beneficio. A quel punto ha interrotto gli incontri ma Ignazia Cabras avrebbe iniziato a chiamarla telefonicamente e insistentemente, anche 35 volte al giorno senza ricevere risposta. Secondo l’accusa le inviava anche decine di messaggi su WhatsApp e almeno una volta si sarebbe anche presentata a casa della vittima, aggredendola e chiedendole di saldare il presunto debito accumulato per le prestazioni offerte, che a a suo dire ammontava a 16mila euro.

A denunciarla è stata la presunta vittima, una 50enne quartese, che ha raccontato alla polizia la sua lunga e incredibile odissea, fatta di tantissimi incontri con la cartomante, nella speranza di risolvere i suoi problemi sentimentali. Il tutto con richieste di denaro che variavano dai 30 euro per la sola lettura delle carte, fino a 300 euro: alla fine la vittima avrebbe pagato 13.500 euro ma la cartomante ne avrebbe preteso altri.

Così Ignazia Cabras, 55 anni, sedicente cartomante, è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di Quartu con l’accusa di estorsione: ieri mattina è comparsa di fronte al giudice per le indagini preliminari di Cagliari che ha convalidato il provvedimento ma l’ha subito scarcerata non ritenendo necessaria la misura cautelare in attesa del processo.

Prima l’avrebbe convinta a pagarle più di 13mila euro con la promessa di farle riconquistare l’amore di un uomo. Poi quando la vittima ha capito che stava perdendo tempo e si è rifiutata di darle altri soldi, avrebbe iniziato a perseguitarla e minacciarla.

L’indagine

La trappola

Degli accertamenti si sono occupati il dirigente Michele Venezia e il sostituto commissario Gianni Noto. Martedì è scattata la trappola: la vittima ha accettato di incontrare la presunta cartomante. L’appuntamento è stato concordato in un esercizio pubblico di Quartu, per la consegna di una iniziale somma di 250 euro a saldo del debito. Nei pressi del negozio, si sono appostati alcuni poliziotti che hanno bloccato l’indagata subito dopo lo scambio di denaro. Cabras è stata così accompagnata in Commissariato dove è stata identificata e arrestata con l’accusa di estorsione.

Ieri la donna è stata accompagnata in Tribunale per l’udienza di convalida. Il suo legale ha chiesto e ottenuto i termini a difesa: il giudice ha poi convalidato l’arresto senza però l’applicazione di misure cautelari.

