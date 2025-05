Estorsione a Giulini, imprenditore assolto 

Non era lui il mandante degli attentati. Confermata anche in appello l’assoluzione nei confronti dell’imprenditore cagliaritano Marco Buluggiu, 47 anni, accusato di tentata estorsione in concorso nei confronti del presidente della Fluorsid spa, Tommaso Giulini, e del dirigente della società Fabrizio Caschili. Era accusato di aver fatto incendiare l’auto del dirigente e di aver inviato una lettera con minacce e proiettili. Dopo il proscioglimento in primo grado, la Procura aveva presentato il ricorso in appello chiedendo nuovamente la condanna dell’imputato, ma la Corte, presieduta dalla giudice Tiziana Marogna, ha confermato al decisione della giudice Stefania Selis per non aver commesso il fatto.

Il processo d’appello

Il ricorso dopo l’assoluzione era stato firmato dal pubblico ministero Danilo Tronci, ma in aula – nel processo di secondo grado – c’era il sostituto pg Marco Cocco che ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado, chiedendo ai giudici la condanna a 4 anni e mezzo di carcere. A difendere Marco Buluggiu c’erano gli avvocati Mario Canessa e Carlo Amat che, dal canto loro, ribadivano l’assoluta estraneità ai fatti del proprio assistito.

In primo grado

Davanti alla giudice del Tribunale, in primo grado, il dibattimento si era chiuso con l’assoluzione «per non aver commesso il fatto». Anche per la Corte d’appello, dunque, non è stato Buluggiu a inviare le buste contenenti avvertimenti dal chiaro tenore intimidatorio, né ha avuto un ruolo sull'attentato col quale era stata data alle fiamme un'auto in uso a un dirigente della Fluorsid, società di Macchiareddu specializzata nella produzione di acido solforico e derivati dal fluoro. Per la Procura sia Giulini che Caschili sarebbero stati vittima, tra il novembre 2013 e il marzo 2014, di una serie di minacce e atti intimidatori ideati per provare ad indirizzare l’affidamento di alcune commesse ad aziende riferibili all’imprenditore. Terminate le indagini erano stati contestati la tentata estorsione e il danneggiamento seguito da incendio. L’azienda, parte civile con l’avvocato Guido Manca Bitti, in appello ha deciso di non presentarsi.

Vicenda chiusa

A tirare in ballo Buluggiu sarebbe stato l’esecutore materiale degli attentati, poi condannato in via definitiva, ma quanto da lui detto è stato smentito dai processi. «Confermando l’assoluzione», chiariscono i legali Canessa e Amat, «è stata evidenziata l'assurdità delle imputazioni che volevano il nostro assistito mandante degli attentati contro la Fluorsid, coincidenti temporalmente con il massimo fatturato nei rapporti commerciali tra le sue aziende e l'impresa di Giulini».

