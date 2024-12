Estirpate dai vandali le piante che abbellivano via Pitz’e Serra 

Le avevano sistemate soltanto qualche giorno fa per abbellire l’ingresso su via Pitz’e Serra che porta ai fortini del Simbirizzi, ma delle piante grasse adesso non c’è più traccia. Sono state tutte rubate dopo che il Comitato di Margine Rosso e l’associazione Amici dei fortini avevano provveduto a piantumarle per ridare decoro alla zona e dire no alle discariche che qui sono all’ordine del giorno.

«Le piante grasse che erano state posizionate ai bordi della stradina non ci sono più» conferma il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu, «ma questo non mi sorprende. È anzi una conferma ed un’ amara constatazione che ancora il cammino è lungo. Ancora troppa inciviltà e indifferenza ci circonda. Comportamenti del genere li vediamo ogni giorno, come ad esempio nei rifiuti che vengono gettati dove capita».

Contu poi aggiunge: «Non ci fermeremo e crediamo che le telecamere e foto trappole presenti proprio all’ingresso della stradina avranno immortalato di certo questi personaggi». In ogni caso, «al posto delle belle piante grasse che son state strappate via dal loro posto, pianteremo delle piante di fico d'india. Più appropriate. La civiltà va raggiunta per gradi, un passetto alla volta». Di recente anche a Margine Rosso, davanti a Su Forti, il Comitato aveva sistemato alcune panchine per socializzare che erano state divelte, ma poi prontamente sostituite.

