Estintori e defibrillatore nel mirino dei vandali, c’è chi pensa alle ronde 

Vandali ancora scatenati a Quartucciu dove stavolta sono finiti nel mirino i dispositivi salva vita. In via Rosselli, all’angolo con via Cirenaica, è stata infatti danneggiata la cassetta che custodisce un defibrillatore messo a disposizione della comunità. Il fatto pare essere avvenuto a tarda notte negli scorsi giorni, nei momenti in cui il passaggio delle auto è più raro.

Il dispositivo era stato donato da una famiglia e installato per essere utilizzato in caso di emergenza per la comunità. Il danneggiamento ha subito provocato rabbia e proteste tra i residenti, che chiedono più controlli soprattutto nelle ore serali.

Ma non è finita: oltre al defibrillatore sono stati rubati due estintori dai parcheggi di un market, per poi venire abbandonati poco distante.

Dura la consigliera comunale di minoranza Paola Cocco. «Quartucciu dopo le 21 è praticamente deserta», sostiene. La consigliera aveva scelto di utilizzare la parola “ronde” in maniera provocatoria, come precisato da lei stessa. «Si esce solo per gli eventi e in luoghi circoscritti, alcune zone sono completamente al buio. Ci si dovrebbe organizzare per fare delle passeggiate di controllo del territorio da parte di adulti equilibrati per scoraggiare questi maleducati», è la proposta di Cocco.

La consigliera solleva inoltre il problema della vigilanza nelle ore serali: «La Polizia locale è operativa solo fino alle 14 e fa qualche rientro fino alle 17. I carabinieri, già oberati di chiamate, non riescono a vigilare il territorio. Inoltre, molte telecamere non sono attive. Così diventa quasi impossibile risalire ai responsabili».



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