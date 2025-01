Estintori abbandonati, paga il Comune 

La scoperta risale ad aprile dello scorso anno: una distesa di estintori abbandonati in diverse zone dell’agro di Selargius - e nel territorio di Monserrato - tanto da allarmare la Guardia di finanzia che sta ancora indagando sul caso. Sulla provenienza, e soprattutto per risalire a chi era stato incaricato per lo smaltimento ma non lo ha fatto abbandonando gli estintori in siti nascosti e poco frequentati.

Il Comune - dopo l’ordinanza del sindaco che aveva disposto subito la rimozione urgente - ha stanziato le risorse per lo smaltimento, in attesa che vengano concluse le indagini, individuati i responsabili e rilasciata l’autorizzazione. Poco più di 6mila euro del bilancio comunale destinati alla custodia - ovvero il canone di deposito nella sede di una società specializzata che si trova nella zona industriale - e al futuro smaltimento. La società di via Meucci si è già occupata del ritiro, della messa in sicurezza, del censimento e della custodia di tutto il materiale rinvenuto.

Le indagini erano scattate otto mesi fa, dopo il ritrovamento degli estintori - un centinaio circa quelli abbandonati a Selargius - in diverse zone private di campagna: a Su Coddu, lungo gli argini del Riu Nou - nella località Serrianedda - oltre ad altri trovati nella zona Bi ‘e Mesu.

