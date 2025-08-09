VaiOnline
La sagra.
10 agosto 2025

Esterzili in festa  Ma che bontà Is Cocoeddas!  

Degustazioni ma anche la musica e le sfilate 

Un paese della Barbagia di Seulo che si racconta attraverso il cibo, l’artigianato e la memoria: è questa la promessa della XVI Sagra de Is Cocoeddas, promossa e organizzata dalla Pro Loco Esterzili. Più che una festa gastronomica, la sagra si presenta come una giornata organica di pratiche culturali che rimettono in gioco antichi saperi e rituali collettivi. Tutto prende il via martedì alle 11 con l’apertura di stand e mostre e con l’avvio dei laboratori: si potrà assistere e partecipare alla realizzazione delle cestine in giunco, alla filiera del formaggio e alla lavorazione del torrone. Ma protagonista indiscusso sarà il laboratorio delle cocoeddas: le mani sapienti di giovani e anziane mostreranno come si prepara il prodotto tipico per eccellenza di Esterzili.

Tradizioni

Il programma unisce dunque dimostrazioni pratiche e narrazione del mestiere: non solo il gesto, ma la sua storia, la tradizione e il senso sociale che lo accompagna. Il paese si anima anche di attività collaterali: il tiro con l’arco con gli arcieri Funtana Onnis (Guasila) proseguirà fino alle 19, mentre la mostra-laboratorio “Giogus Antigus”. Per chi preferisce camminare, la visita guidata “Raccontando i murales” offrirà un percorso tra arte pubblica e storia del paese. Alle 13, il momento conviviale centrale: “Su murzu”, la degustazione di is cocoeddas a Gecas, mentre i punti di ristoro lungo le vie del centro storico proporranno gli altri prodotti tipici della tradizione esterzilese.

Musiche

Il pomeriggio (alle 16) riprende con musica itinerante — fra gli interpreti Luca Lai, Michele Fadda, Orietta Puggioni, Davide Pudda, Jonathan Della Marianna e il Tenore Su Concordu Sorgonesu — e nuovi laboratori, che approfondiscono la produzione di is cocoeddas, la lavorazione della fregula e la tessitura dei cestini in giunco. Alle 17.00, invece, si vive uno dei momenti più scenografici e simbolici: “A ingolliri su strexu”, la vestizione con l’antico abito femminile esterzilese di gala davanti alla Casa Museo. A seguire, un corteo nuziale con le donne di Esterzili che sfilano accompagnate da abiti tradizionali della Sardegna, l’organetto di Bernardino Boi e il Tenore Su Concordu Sorgonesu. La “mascherada” itinerante con i Barbariciridicoli aggiunge una nota rituale e corale al pomeriggio. Alle 18 è prevista un’esibizione delle maschere Su Sennoreddu e sos de s’Iscusorzu di Teti; poi, alle 19, nuova degustazione di is cocoeddas a Gecas. La piazza si accende definitivamente la sera: alle 21 il concerto di Maria Luisa Congiu. Seguiranno i balli con i Fantasias de Ballos e il dj set di Valentino Poddie per proseguire la festa fino a notte fonda.

