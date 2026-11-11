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La Vega.
11 novembre 2026 alle 01:08

Ester Casula festeggia 100 anni in Municipio 

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Da bambina il padre la chiamava «Tempesta». Un soprannome che, a distanza di un secolo, continua a descrivere perfettamente la sua energia e la sua vivacità. Ester Casula ha festeggiato ieri cent’anni, ma non ha alcuna intenzione di rinunciare alle abitudini che scandiscono le sue giornate: i concerti al Teatro Lirico, le passeggiate al Terrapieno, il giornale acquistato in edicola, il caffè nei bar della Vega, il quartiere in cui vive. E poi gli spostamenti in autobus, le visite ai mercati civici e la passione per il Cagliari, di cui è una tifosa affezionata. Nata a Samassi, residente nel capoluogo da 72 anni, Ester ha costruito una famiglia numerosa insieme all'amato marito Franco: due figlie, due figli, sette nipoti e una pronipote. Una vita piena di affetti, ma anche di curiosità e interessi che continua a coltivare con entusiasmo.

Per festeggiare il traguardo del secolo ha voluto fare le cose a modo suo: anziché attendere una visita a domicilio, ha chiesto di essere ricevuta personalmente in Municipio, accompagnata dai familiari. In fondo, è bastato allungare un po' la sua abituale passeggiata quotidiana.Ad accoglierla a Palazzo Bacaredda è stato il sindaco Massimo Zedda, che l'ha accompagnata nelle stanze storiche del Municipio. Un'occasione per ripercorrere i cambiamenti di Cagliari attraverso i ricordi di una donna che conosce e ama profondamente la città.

Per la nuova centenaria, oltre agli auguri del primo cittadino, sono arrivati la pergamena e la medaglia celebrativa riservate ai cagliaritani che raggiungono i cento anni. La giornata si è conclusa con le fotografie ricordo nella sala di rappresentanza e nell'Aula consiliare, insieme ai familiari.

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