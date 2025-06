Estate, stretta su alcol e malamovida 

Un’oasi di tranquillità. Il primato tutto oristanese sarà anche una medaglia di cui andare orgogliosi ma è soprattutto una responsabilità per chi ogni giorno deve garantire questo status di serenità. Lo sa bene il questore Giovanni Marziano che, a due mesi dall’arrivo in città, ha subito colto come «l’aspettativa della sicurezza sia altissima, basta poco quindi per alterare la percezione. E noi non dobbiamo mai abbassare la guardia». Da qui tutta un serie di servizi che in vista dell’estate saranno ulteriormente potenziati: ci sarà una stretta nella vendita degli alcolici ai minorenni, controlli antidroga e nei locali maggiormente frequentati.

Lo sballo

Il consumo e l’abuso di alcol fra i ragazzi sono sempre più diffusi. «Iniziano già a 12 anni e dobbiamo cercare di prevenire ma soprattutto di evitare che gli alcolici vengano venduti a giovanissimi – sostiene il questore – Faremo controlli più rigidi nelle varie attività e nei locali». Un occhio ancora più attento nelle piazze di ritrovo e massima attenzione contro lo spaccio. C’è un grande ritorno dell’eroina, solo qualche settimana fa la squadra mobile ha sgominato un giro di droga con oltre 200 episodi di cessioni di eroina. «Stupefacente molto pericoloso per gli effetti che provoca, anche se poi fra i giovani sono diffuse soprattutto hascisc e marijuana con principi attivi sempre più alti».

I controlli

In vista dell’estate saranno potenziati i controlli lungo la costa anche con l’ausilio della squadra nautica, più pattuglie delle volanti e unità cinofile. Previsti inoltre servizi ad “alto impatto” in collaborazione con le altre forze dell’ordine. E particolare attenzione alla violenza di genere. «Fenomeno che esiste e preoccupa, tanti codici rossi e anche un aumento degli ammonimenti». Il questore insiste sul “gioco di squadra” anche con i cittadini: «Tante segnalazioni sono arrivate proprio da loro, ad esempio in occasione dello scippo in piazza Roma. Noi siamo riusciti a risolvere i vari casi, rispondendo colpo su colpo ai problemi che si sono presentati in queste settimane – spiega Giovanni Marziano - Fondamentale anche la collaborazione con le amministrazioni locali e la prefettura, sempre molto puntali sui diverse questioni». Su questo tracciato si continua per cercare di restare su quegli standard di sicurezza che tutti conoscono.

